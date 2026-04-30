Iranski vrhovni vođa zaprijetio: "Jedino mjesto za Amerikance u Perzijskom zaljevu je na dnu njegovih voda"

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei (Mojtaba Khamenei), koji se od preuzimanja najviše funkcije rijetko pojavljuje u javnosti, uputio je nove oštre poruke Sjedinjenim Američkim Državama, koje je prenijela državna televizija.

On je poručio da je jedino mjesto za Amerikance u Perzijskom zaljevu “na dnu njegovih voda”.

Također je naveo da će iransko “novo upravljanje” Hormuškim moreuzom “donijeti mir i napredak” te ekonomske koristi svim narodima u regionu.

Hamnei je izjavio da će Iran ukloniti “neprijateljske zloupotrebe plovnog puta”, naglasivši da njegova zemlja dijeli zajedničku sudbinu s drugim narodima u regionu, ali da “stranci koji čine zlo” tamo nemaju budućnost, prenosi Sky News.

- Otvara se novo poglavlje za Perzijski zaljev i Hormuški moreuz - objavio je na društvenim mrežama.

U pojedinim izvještajima navodi se i da je Hamnei, koji je prema tvrdnjama naslijedio svog oca nakon što je poginuo u američko-izraelskim napadima 28. februara, teško povrijeđen.