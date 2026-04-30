Kalas: Evropa mora natjerati Rusiju na stvarne pregovore, a ne moliti za razgovore

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas (Kaja Kallas) poručila je da evropske zemlje ne bi trebale moliti Rusiju za pregovore, već je prisiliti na ozbiljan dijalog o miru.

Govoreći za medije, Kalas je istakla da trenutno ne vidi nikakve znakove da je Rusija spremna na suštinske razgovore, zbog čega, kako navodi, Evropa ne treba pokazivati slabost.

- Ne bismo se trebali ponižavati i biti ti koji mole: 'Molimo vas, preklinjemo vas, razgovarajte s nama'. Umjesto toga, trebamo ih dovesti u položaj u kojem će s glumljenja pregovora prijeći na stvarne pregovore - rekla je Kalas nakon sastanka Nordijsko-baltičke osmorke.

Novi sastanak

Najavila je i novi sastanak ministara vanjskih poslova Evropske unije, koji će biti održan na Kipru, gdje će se raspravljati o zahtjevima koje će EU postaviti Rusiji u vezi s okončanjem rata protiv Ukrajine.

- Na Kipru planiramo s ministrima vanjskih poslova Evropske unije razgovarati o tome kakvo je naše viđenje i koji su naši zahtjevi prema Rusiji nakon završetka ovog rata. Cilj je osigurati da Rusija više ne predstavlja prijetnju ni jednoj od ovih zemalja ni Evropi u cjelini, jer je to bio problem. Zato se, prije nego što s njima razgovaramo, moramo doista dogovoriti o čemu želimo razgovarati - pojasnila je.

Izjava estonskog predsjednika

Njena izjava dolazi nakon što je estonski predsjednik Alar Karis iznio drugačiji stav, naglasivši da bi evropske zemlje već sada trebale planirati odnose s Rusijom nakon završetka rata.

Karis je također ocijenio da je Evropa propustila priliku za pokretanje mirovnih pregovora na samom početku sukoba, nakon prvih uspjeha Ukrajine u odbrani Kijeva.

Zbog takvih izjava suočio se s kritikama dijela političke scene u Estoniji. Ministar vanjskih poslova te zemlje Margus Cahkna poručio je da Karisovi stavovi nisu u skladu s vanjskom politikom države.