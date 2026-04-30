Tramp gubi strpljenje: "Kada će ABC da otpusti Kimela, bilo bi bolje da se to desi uskoro"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je javno prozvao televizijsku mrežu ABC, tražeći otkaz za voditelja popularnog tok-šoua Džimija Kimela (Jimmy Kimmel).

Tramp je na društvenoj mreži Truth Social poručio da je nezadovoljan Kimelovim radom i emisijom koju vodi.

- Kada će ABC, lažna medijska mreža, da otpusti krajnje 'nesmiješnog' Džimija Kimela, koji nesposobno vodi jednu od najgore ocijenjenih emisija na televiziji? Ljudi su bijesni. Bilo bi bolje da se to desi uskoro - napisao je Tramp.

Podsjetimo, Kimel je u jednoj epizodi svoje emisije "Live!", emitovanoj uoči događaja u Vašingtonu tokom večere dopisnika Bijele kuće, iznio šalu na račun razlike u godinama između Donalda i Melanije Tramp, rekavši da Melanija izgleda kao "udovica u iščekivanju".

Nakon toga, Tramp je u više navrata pozivao ABC da prekine saradnju s Kimelom.