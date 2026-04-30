Američki vojni vrh iznosi planove Trampu: Razmatraju se udari na Iran i kontrola Hormuškog moreuza

Najviši američki vojni zvaničnici pripremaju predstavljanje mogućih vojnih opcija protiv Irana predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump), u jeku rastućih tenzija između dvije zemlje.

Kako prenosi Reuters, među onima koji će učestvovati u brifingu nalaze se admiral Bred Kuper (Brad Cooper), načelnik Centralne komande, ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) te general Den Kejn (Dan Caine), načelnik Združenog štaba.

Iako detalji planova nisu objavljeni, očekuje se da će fokus biti na mjerama koje bi mogle prisiliti Iran na pregovore o okončanju sukoba.

Plan za "kratak i snažan" val udara

Prema navodima portala Axios, američka Centralna komanda pripremila je plan za "kratak i snažan" val udara na Iran, koji bi mogao uključivati ključnu infrastrukturu, kao i poseban plan za preuzimanje dijela Hormuškog moreuza kako bi se omogućio nesmetan komercijalni pomorski saobraćaj.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) ranije je poručio da je američka blokada iranskih luka "osuđena na propast" i da će dodatno destabilizirati regiju. Njegova izjava uslijedila je nakon najava iz Bijele kuće o mogućem produženju blokade na nekoliko mjeseci.

Upozorenja Vašingtonu

Iran je uputio i direktna upozorenja Vašingtonu. Bivši komandant Revolucionarne garde Mohsen Rezaei koji je imenovan za vojnog savjetnika vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija (Mojtaba Khamenei), izjavio je da Teheran neće tolerisati pomorsku blokadu.

- Nećemo tolerisati pomorsku blokadu. Nastavi li se, Iran će uzvratiti - poručio je Rezaei.

Dodao je da bi eventualna eskalacija mogla dovesti do potapanja američkih brodova, kao i do pogibije ili zarobljavanja većeg broja vojnika.

Visoki iranski mornarički zvaničnici najavili su i skoro raspoređivanje novog pomorskog naoružanja, čime se dodatno podižu tenzije u regiji.

Hamneijeva poruka

Oglasio se i vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamenei (Mojtaba Khamenei), poručivši da se u Hormuškom moreuzu otvara "novo poglavlje" nakon, kako je naveo, "sramotnog neuspjeha" Sjedinjenih Američkih Država.

- Danas, dva mjeseca nakon najveće svjetske kampanje i agresije u regiji te sramotnog neuspjeha Amerike u vlastitom planu, otvara se novo poglavlje u Perzijskom zaljevu i Hormuškom moreuzu - naveo je.

Hamenei je za nestabilnost direktno optužio američko vojno prisustvo u regiji.

- Dokazano je da je prisustvo američkih stranaca i njihovo gniježđenje u zemljama Perzijskog zaljeva najvažniji faktor nesigurnosti - rekao je, dodajući da američke baze ne mogu osigurati ni vlastitu sigurnost.

Naglasio je i da Iran neće odustati od svojih vojnih kapaciteta, poručivši da će nuklearne i raketne sposobnosti čuvati kao "nacionalni kapital", te istakao da budućnost regije vidi "bez Amerike, u službi napretka i prosperiteta njenih naroda".