Brutalan napad na svetom mjestu: Muškarac srušio francusku časnu sestru pa ju cipelario

Direktor Francuske biblijske i arheološke škole u Jeruzalemu, Olivije Pokijon, izjavio je da je riječ o 48-godišnjoj časnoj sestri istraživačici koja ne želi javno istupati.

- Osumnjičeni, 36-godišnji muškarac, identifikovan je i potom uhapšen - navodi se u saopštenju policije, uz napomenu da svaki nasilni čin koji može imati rasističke motive i biti usmjeren protiv pripadnika klera tretiraju s najvećom ozbiljnošću. Muškarac je uhapšen istog dana kada se napad dogodio.

Policija u Jeruzalemu uhapsila je muškarca osumnjičenog za napad na francusku časnu sestru, nakon incidenta koji je izazvao oštre reakcije i osude u Izraelu i Francuskoj. Vlasti su saopštile da se prema napadima na vjerska lica primjenjuje politika nulte tolerancije.

- U utorak oko 17:45 osjetila je da joj neko prilazi s leđa. Snažno ju je gurnuo na stijenu. Dok je ležala na tlu, muškarac ju je počeo udarati nogama - rekao je Pokijon, opisujući napad.

Napad se dogodio ispred Cenakula na brdu Sion u Jeruzalemu, mjestu koje je sveto i kršćanima i Jevrejima, koji ga povezuju s ukopom biblijskog kralja Davida. Na snimcima policije vide se povrede na licu napadnute časne sestre.

Policijska istraga i reakcije

Policija je na društvenoj mreži X saopštila:

- Nakon dojave o napadu na časnu sestru u Jeruzalemu, policajci su odmah reagovali i pokrenuli istragu koja je dovela do hapšenja osumnjičenog.

Dodali su da ostaju posvećeni zaštiti svih vjerskih zajednica u gradu i procesuiranju počinilaca nasilja.

Na upit novinara, policija nije željela otkriti državljanstvo uhapšenog muškarca, ali je navela da se istraga vodi zbog sumnje na napad i svih mogućih motiva.

Oštre osude napada

Francuski konzulat u Jeruzalemu osudio je incident, a Francuska je poručila da očekuje da pravda bude zadovoljena.

Izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova ocijenilo je napad kao "sramotan čin" i naglasilo da Jeruzalem ostaje posvećen zaštiti slobode vjere za sve zajednice.

Humanistički fakultet Hebrejskog univerziteta u Jeruzalemu izrazio je "dubok šok i osudu", upozorivši da se radi o zabrinjavajućem obrascu nasilja prema kršćanskoj zajednici.

- Ovo nije izolovan incident, već dio zabrinjavajućeg obrasca rastuće netrpeljivosti prema kršćanskoj zajednici i njenim simbolima. Ovo nasilje predstavlja direktan napad na vrijednosti Jeruzalema - navodi se.

Širi kontekst napetosti

Posljednjih sedmica zabilježene su dodatne tenzije između vjerskih zajednica i vlasti u Izraelu, uključujući ograničenja ulaska u Crkvu Svetog groba tokom Uskrsa i incidente oštećenja vjerskih simbola.

Američki ambasador u Izraelu, Majk Hakabi (Mike Huckabee), ranije je također kritikovao odnos prema kršćanskim organizacijama, dok su u starom dijelu Jeruzalema i dalje prisutni sukobi i napetosti između ortodoksnih Jevreja i kršćanskih zajednica.