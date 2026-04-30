Ovi milijarderi bili su na večeri u Bijeloj kući s kraljem Čarlsom

Najmanje 10 milijardera večeralo je u utorak sa britanskim kraljem Čarlsom Trećim (Charles III) i kraljicom Kamilom (Camilla) u Bijeloj kući. Na listi gostiju bili su i sudije Vrhovnog suda, izvršni direktori, voditelji Fox Newsa, kao i lični prijatelji i donatori predsjednika SAD Donalda Trampa, prenosi Forbes.

Lista gostiju

Ovo su milijarderi koji su se našli na listi gostiju:

Mark Andrisen (Marc Andreessen): Trampov donator i investitor iz Silicijumske doline, čije se bogatstvo procjenjuje na 1,9 milijardi dolara.

Džef Bezos (Jeff Bezos): Osnivač Amazona, nekadašnji Trampov kritičar koji je potom postao njegov prijatelj, vrijedan prema procjenama 268,4 milijarde dolara.

Tim Kuk (Tim Cook): Još jedan bivši Trampov protivnik koji je tokom predsjednikovog drugog mandata razvio odnos sa njim. Izvršni direktor Apple, koji je nedavno najavio da će se povući u septembru, vrijedan je procijenjenih 2,8 milijardi dolara.

Pepe Fanhul (Pepe Fanjul): Dugogodišnji Trampov prijatelj i važan donator. Magnat iz Palm Biča u sektoru šećera i njegova porodica kontrolišu imperiju nekretnina i šećera, čiju vrijednost procjenjujemo na više od četiri milijarde dolara.

Džensen Huang (Jensen Huang): Izvršni direktor Nvidiae i ključni uticajni akter u oblikovanju politike Bijele kuće o vještačkoj inteligenciji. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na 181,9 milijardi dolara.

Robert Kraft: Vlasnik New England Patriots i dugogodišnji Trampov prijatelj, vrijedan procijenjenih 13,8 milijardi dolara.

Hauard Latnik (Howard Lutnick): Sekretar za trgovinu i bivši izvršni direktor Cantor Fitzgeralda, vrijedan procijenjene 7,4 milijarde dolara.

Džon Polson (John Paulson): Veliki Trampov donator i menadžer hedž fonda, čije se bogatstvo procjenjuje na četiri milijarde dolara.

Ajzak Perlmater (Isaac Perlmuttter): Dugogodišnji Trampov prijatelj i veliki donator, bivši čelnik Marvela, vrijedan procijenjene 5,2 milijarde dolara.

Stiv Švarcmen (Steve Schwarzman): Izvršni direktor Blackstonea i Trampov donator, vrijedan procijenjenih 39,9 milijardi dolara.

Ko je još prisustvovao?

Prva dama Melanija Tramp.

Trampova djeca Erik (Eric), Ivanka i Tifani (Tiffany), kao i njihovi supružnici.

Predsjednik Vrhovnog suda Džon Roberts (John Roberts) i sudije Semjuel Alito Džunior (Samuel Alito Jr), Ejmi Koni Baret (Amy Coney Barrett), Nil Gorsuč (Neil Gorsuch), Bret Kavana (Brett Kavanaugh) i Klarens Tomas (Clarence Thomas).

Voditelji Fox Newsa Bret Bejer (Bret Baier), Marija Bartiromo (Maria Bartiromo), Ejnzli Erhart (Ainsley Earhardt), Greg Gatfeld (Greg Gutfeld), Lora Ingram (Laura Ingraham), kao i izvršna direktorica Fox News Media Suzan Skot (Suzanne Scott).

Tu su bili i:

Glavni urednik New York Posta Kit Pul (Keith Poole);

Izvršni direktor Newsmaxa Kristofer Rudi (Christopher Ruddy);

Golfer Rori Mekilroj (Rory McIlroy);

Izvršni direktor Salesforcea Mark Beniof (Marc Benioff);

Izvršni direktor Paramounta Dejvid Elison (David Ellison);

Globalni predsjednik Boeinga Brendon Nelson (Brendan Nelson);

Izvršna direktorica BP-a Meg O’Nil (Meg O’Neill);

Predsjednica Alfabeta (Alphabet) i Gugla (Google) i glavna investiciona direktorica Rut Porat (Ruth Porat).