Ovi milijarderi bili su na večeri u Bijeloj kući s kraljem Čarlsom

Najmanje 10 milijardera večeralo je u utorak sa britanskim kraljem Čarlsom Trećim (Charles III) i kraljicom Kamilom (Camilla) u Bijeloj kući. Na listi gostiju bili su i sudije Vrhovnog suda, izvršni direktori, voditelji Fox Newsa, kao i lični prijatelji i donatori predsjednika SAD Donalda Trampa, prenosi Forbes.
Lista gostiju
Ovo su milijarderi koji su se našli na listi gostiju:
Mark Andrisen (Marc Andreessen): Trampov donator i investitor iz Silicijumske doline, čije se bogatstvo procjenjuje na 1,9 milijardi dolara.
Džef Bezos (Jeff Bezos): Osnivač Amazona, nekadašnji Trampov kritičar koji je potom postao njegov prijatelj, vrijedan prema procjenama 268,4 milijarde dolara.
Tim Kuk (Tim Cook): Još jedan bivši Trampov protivnik koji je tokom predsjednikovog drugog mandata razvio odnos sa njim. Izvršni direktor Apple, koji je nedavno najavio da će se povući u septembru, vrijedan je procijenjenih 2,8 milijardi dolara.
Pepe Fanhul (Pepe Fanjul): Dugogodišnji Trampov prijatelj i važan donator. Magnat iz Palm Biča u sektoru šećera i njegova porodica kontrolišu imperiju nekretnina i šećera, čiju vrijednost procjenjujemo na više od četiri milijarde dolara.
Džensen Huang (Jensen Huang): Izvršni direktor Nvidiae i ključni uticajni akter u oblikovanju politike Bijele kuće o vještačkoj inteligenciji. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na 181,9 milijardi dolara.
Robert Kraft: Vlasnik New England Patriots i dugogodišnji Trampov prijatelj, vrijedan procijenjenih 13,8 milijardi dolara.
Hauard Latnik (Howard Lutnick): Sekretar za trgovinu i bivši izvršni direktor Cantor Fitzgeralda, vrijedan procijenjene 7,4 milijarde dolara.
Džon Polson (John Paulson): Veliki Trampov donator i menadžer hedž fonda, čije se bogatstvo procjenjuje na četiri milijarde dolara.
Ajzak Perlmater (Isaac Perlmuttter): Dugogodišnji Trampov prijatelj i veliki donator, bivši čelnik Marvela, vrijedan procijenjene 5,2 milijarde dolara.
Stiv Švarcmen (Steve Schwarzman): Izvršni direktor Blackstonea i Trampov donator, vrijedan procijenjenih 39,9 milijardi dolara.
Ko je još prisustvovao?
Prva dama Melanija Tramp.
Trampova djeca Erik (Eric), Ivanka i Tifani (Tiffany), kao i njihovi supružnici.
Predsjednik Vrhovnog suda Džon Roberts (John Roberts) i sudije Semjuel Alito Džunior (Samuel Alito Jr), Ejmi Koni Baret (Amy Coney Barrett), Nil Gorsuč (Neil Gorsuch), Bret Kavana (Brett Kavanaugh) i Klarens Tomas (Clarence Thomas).
Voditelji Fox Newsa Bret Bejer (Bret Baier), Marija Bartiromo (Maria Bartiromo), Ejnzli Erhart (Ainsley Earhardt), Greg Gatfeld (Greg Gutfeld), Lora Ingram (Laura Ingraham), kao i izvršna direktorica Fox News Media Suzan Skot (Suzanne Scott).
Tu su bili i:
Glavni urednik New York Posta Kit Pul (Keith Poole);
Izvršni direktor Newsmaxa Kristofer Rudi (Christopher Ruddy);
Golfer Rori Mekilroj (Rory McIlroy);
Izvršni direktor Salesforcea Mark Beniof (Marc Benioff);
Izvršni direktor Paramounta Dejvid Elison (David Ellison);
Globalni predsjednik Boeinga Brendon Nelson (Brendan Nelson);
Izvršna direktorica BP-a Meg O’Nil (Meg O’Neill);
Predsjednica Alfabeta (Alphabet) i Gugla (Google) i glavna investiciona direktorica Rut Porat (Ruth Porat).