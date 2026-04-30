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RAZGOVOR MINISTARA

Kina: Tajvan najveći rizik u odnosima Vašington i Pekinga

Šef kineske diplomatije Vang Ji prvi put telefonom razgovarao s američkim kolegom Markom Rubiom od početka rata SAD-a i Izraela protiv Irana

Vang Ji i Marko Rubio. AP

Anadolija

30.4.2026

Kineski ministar vanjskih poslova Vang Ji rekao je u četvrtak svom američkom kolegi Marku Rubiju da je Tajvan najveći rizik u odnosima između Kina i Sjedinjene Američke Države.

Vang je prenio tu poruku tokom telefonskog razgovora s Rubiom, navodi se u saopćenju koje je na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, objavila glasnogovornica kineskog Ministarstva vanjskih poslova Mao Ning.

- Pitanje Tajvana tiče se ključnih interesa Kine i predstavlja najveći rizik u kinesko-američkim odnosima. Američka strana treba ispuniti svoje obaveze i donijeti ispravnu odluku kako bi se otvorio novi prostor za saradnju Kine i SAD-a i dali odgovarajući doprinosi svjetskom miru - rekao je Vang.

Stabilni odnosi

Naglasio je da su odnosi između Kine i SAD-a u osnovi ostali stabilni pod strateškim vodstvom njihovih lidera, opisujući diplomatiju na nivou šefova država kao sidro bilateralnih odnosa.

Dodao je da održavanje te stabilnosti služi interesima obje zemlje i u skladu je s globalnim očekivanjima.

Kineski diplomata također je pozvao na jačanje saradnje i unapređenje rješavanja sukoba, sugerirajući da obje strane trebaju raditi na uspostavljanju strateških, konstruktivnih i stabilnih odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju i mirnoj koegzistenciji.

Planirana posjeta

Izjave Vanga dolaze u trenutku kontinuiranih geopolitičkih tenzija između dvije sile, pri čemu Tajvan ostaje ključno pitanje u širim raspravama o sigurnosti, suverenitetu i regionalnoj stabilnosti.

Sve to dolazi uoči planirane posjete američkog predsjednika Donald Tramp Kini 14. i 15. maja, prema navodima Bijele kuće, iako Peking još nije potvrdio datume.

Ovo je ujedno bio prvi javno potvrđeni razgovor dvojice šefova diplomatije od kada su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli rat protiv Iran.

# KINA
# WANG YI
# SAD
# MARCO RUBIO
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