Muk u Kongresu nakon teške optužbe: "Ti si ratni zločinac", evo kako je reagovao Hegset

Dok je Pit Hegset (Pete Hegseth) iznosio izvještaj o trenutnom stanju rata s Iranom i branio prijedlog vojnog budžeta od vrtoglavih 1,5 biliona (hiljada milijardi) dolara, u sali je došlo do naglog prekida kada je jedan demonstrant ustao i počeo glasno vikati.

- Ovo što radite je gnusno! Američki narod ne želi ići u ovaj rat - odjekivalo je prostorijom, dok je demonstrant Hegseta nazivao "ratnim zločincem".

Na snimku incidenta vidi se kako Hegset, naizgled potpuno smiren, ne reaguje na povike, već mirno uzima gutljaj kafe, dok pripadnici osiguranja brzo reaguju i izbacuju demonstranta iz sale.

Nakon što je izgrednik uklonjen, predsjedavajući Odbora preuzeo je riječ i uputio jasno upozorenje prisutnima:

- Svi daljnji prekidi našeg saslušanja bit će tretirani na isti način."