Pijan zaspao za volanom, vozio opasno, pa uhapšen nakon potjere

U bavarskom okrugu Berhtesgadener Land (Berchtesgadener Land) jučer se dogodio neuobičajen slučaj.

Naime, jedna vozačica je primijetila 44-godišnjeg vozača kako spava za volanom dok je njegovo vozilo bilo zaustavljeno na raskrsnici. Kada mu je prišla i svjetiljkom osvijetlila automobil, muškarac se probudio i uplašeno nastavio vožnju.

Nakon toga je vozačica obavijestila policiju i počela ga pratiti vlastitim automobilom. Tokom vožnje je kontinuirano telefonski javljala policiji njegovu lokaciju. Kako navode iz policije, svjedočila je i opasnoj vožnji – muškarac je na području grada Laufena (Laufen) naglo preticao i kočio.

Policija je potom pokrenula potjeru, a vozač se na kraju zaustavio u Frejlasingu (Freilassing). Prilikom kontrole je utvrđeno da je imao dva promila alkohola u krvi. U njegovom automobilu pronađeno je i nekoliko praznih pivskih boca.

Vozaču je oduzeta vozačka dozvola, a protiv njega je pokrenuta istraga, objavio je njemački dnevnik BR24z.