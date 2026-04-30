Opasna igra koja je pošla po zlu: Tramp se kladio na slom Irana, a dobio neočekivan šamar

Prema pisanju Geopolitics Primesa, najnoviji izvještaj ukazuje da bi Iran, u slučaju ukidanja blokade Hormuškog moreuza, mogao relativno brzo obnoviti proizvodnju nafte i dostići oko 70 posto kapaciteta, dok bi se potpuni oporavak na nivo prije sukoba mogao ostvariti u roku od nekoliko mjeseci.

Iranski nuklearni sporazum

Analitičari podsjećaju da je Iran i ranije uspijevao prevazići slične izazove, uključujući period nakon Iranskog nuklearnog sporazuma iz 2016. godine, povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz JCPOA 2018. godine, kao i posljedice pandemije koronavirusa.

U analizi Centra za globalnu energetsku politiku Univerziteta Columbia naglašava se da prisilna obustava proizvodnje ne bi imala razorne posljedice po iranska naftna polja, kako se ranije pretpostavljalo.

Tehničke prednosti iranske infrastrukture

Kao ključni faktori izdvajaju se tehničke prednosti iranske infrastrukture. Većina velikih naftnih polja, posebno karbonatni rezervoari u regiji Huzestan, prirodno su prilagođeni prekidima i ponovnom pokretanju proizvodnje.

Također se ističe da privremeni prekidi mogu dovesti do povećanja podzemnog pritiska, što u određenim slučajevima može čak doprinijeti većem obimu proizvodnje nakon ponovnog pokretanja.

Pokazivanje otpornosti

Otpornost pokazuju i novija nalazišta u regiji Zapadni Karun, poput Azadegana, Jadavarana i Jarana, koja dnevno proizvode oko 500.000 barela i funkcionišu slično iračkim poljima, poznatim po stabilnosti uprkos prekidima.

Iranska proizvodnja trenutno iznosi oko 3,06 miliona barela dnevno, dok vlasti paralelno rade na razvoju alternativnih izvoznih pravaca. U tom kontekstu, predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf) nedavno je putem društvenih mreža ismijao ranije prognoze o ozbiljnim poremećajima, naglašavajući povjerenje u otpornost energetskog sektora zemlje.