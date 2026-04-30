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OPASNA ESKALACIJA

SAD želi rasporediti hipersonični projektil protiv Irana, Tramp dodatno steže blokadu

Riječ je o sistemu velikog dometa koji bi mogao gađati lansere balističkih projektila duboko unutar teritorije te zemlje

Hipersonični projektil Dark Eagle. US Army

A. O.

30.4.2026

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Central Command) zatražila je raspoređivanje dugo odgađanog hipersoničnog projektila kopnene vojske pod nazivom Dark Eagle na Bliski istok, uz mogućnost njegove upotrebe protiv Irana. 

Riječ je o sistemu velikog dometa koji bi mogao gađati lansere balističkih projektila duboko unutar teritorije te zemlje.

Ukoliko zahtjev bude odobren, to bi bio prvi put da Sjedinjene Američke Države raspoređuju ovaj tip hipersoničnog naoružanja, koje još uvijek nije u potpunosti operativno i značajno kasni u odnosu na planirane rokove, dok su Rusija i Kina već uvele slične sisteme u upotrebu.

Kako prenosi Bloomberg, pozivajući se na izvor s direktnim saznanjima, zahtjev Centralne komande opravdan je tvrdnjom da je Iran svoje lansere premjestio izvan dometa projektila Precision Strike, koji može pogađati ciljeve udaljene više od 500 kilometara.

Hipersonično oružje dugog dometa američke vojske, poznato kao Dark Eagle, ima procijenjeni domet od oko 2.500 kilometara i namijenjeno je za precizne konvencionalne udare na velikim udaljenostima, posebno protiv vremenski osjetljivih i dobro zaštićenih ciljeva, navodi se u podacima Biblioteke Kongresa (Library of Congress).

Prema istom izvoru, cijena jednog projektila iznosi približno 15 miliona dolara, a dostupno ih je najviše osam. Jedna baterija ovog sistema košta oko 2,7 milijardi dolara.

U međuvremenu, bivši američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) dodatno je pooštrio 16-dnevnu blokadu iranskog izvoza nafte, nakon što je odbio prijedlog Teherana da se Hormuški moreuz ponovo otvori za sav pomorski promet, uz odgađanje nuklearnog pitanja.

- Blokada je genijalna, u redu? Blokada je bila 100 posto neprobojna. Sada samo treba da priznaju poraz, to je sve što treba da urade. Samo da kažu: 'Predajemo se' - rekao je Tramp novinarima.

# BLISKI ISTOK
# IRAN
# DONALD TRUMP
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