SAD želi rasporediti hipersonični projektil protiv Irana, Tramp dodatno steže blokadu

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Central Command) zatražila je raspoređivanje dugo odgađanog hipersoničnog projektila kopnene vojske pod nazivom Dark Eagle na Bliski istok, uz mogućnost njegove upotrebe protiv Irana.

Riječ je o sistemu velikog dometa koji bi mogao gađati lansere balističkih projektila duboko unutar teritorije te zemlje.

Ukoliko zahtjev bude odobren, to bi bio prvi put da Sjedinjene Američke Države raspoređuju ovaj tip hipersoničnog naoružanja, koje još uvijek nije u potpunosti operativno i značajno kasni u odnosu na planirane rokove, dok su Rusija i Kina već uvele slične sisteme u upotrebu.

Kako prenosi Bloomberg, pozivajući se na izvor s direktnim saznanjima, zahtjev Centralne komande opravdan je tvrdnjom da je Iran svoje lansere premjestio izvan dometa projektila Precision Strike, koji može pogađati ciljeve udaljene više od 500 kilometara.