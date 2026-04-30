Izrael najavljuje nove udare na Iran, u zemlju stiglo 6.500 tona vojne opreme, napadi u Libanu odnijeli nove živote

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) izjavio je da bi Izrael uskoro mogao ponovo djelovati protiv Irana, dok je u isto vrijeme u zemlju dopremljena velika pošiljka vojne opreme teška 6.500 tona. Paralelno s tim, u izraelskim napadima na Liban broj poginulih dodatno je porastao, javlja Al Jazeera.

Tokom vojne ceremonije, Kac je poručio da postoji mogućnost nove akcije protiv Irana kako bi se spriječilo da ta zemlja ponovo postane sigurnosna prijetnja.

- Američki predsjednik Donald Tramp (Trump), u saradnji s premijerom Benjaminom Netnjahuom (Netanyahuom), predvodi napore za ostvarenje ciljeva kampanje, a to je osigurati da Iran u budućnosti ponovo ne postane prijetnja Izraelu, Sjedinjenim Državama i slobodnom svijetu - rekao je Kac tokom vojne ceremonije, navodi se u saopštenju.

- Mi taj napor podržavamo i pružamo svu potrebnu podršku, no moguće je da ćemo uskoro morati ponovo djelovati kako bismo osigurali ostvarenje tih ciljeva - dodao je.

U jeku rastućih tenzija, izraelsko ministarstvo odbrane saopćilo je da je u posljednja 24 sata u zemlju stiglo čak 6.500 tona vojne opreme, uključujući municiju za zračne i kopnene snage. Oprema je, kako su naveli, dopremljena brodovima i teretnim avionima, a zatim raspoređena u vojne baze širom zemlje.

Ministar Kac je, prema navodima ministarstva, istakao da su ove isporuke dio napora da se izraelskoj vojsci osiguraju "sva potrebna sredstva" kako bi se "punom snagom vratila djelovanju protiv naših neprijatelja, u bilo koje vrijeme i na bilo kojem potrebnom mjestu".

Istovremeno, izraelski zračni napad pogodio je mjesto Jebšit (Jebchit) u okrugu Nabatieh (Nabatieh) na jugu Libana, pri čemu su ubijene četiri osobe, dok je devet ranjeno, izvijestila je libanska Nacionalna novinska agencija NNA.

Libansko ministarstvo javnog zdravstva saopćilo je da među poginulima ima i djece.