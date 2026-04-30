Masovna pogubljenja i hiljade uhapšenih, UN upozorava na ozbiljno kršenje ljudskih prava

Šef iranskog pravosuđa Golam-Hosein Mohseni-Ejei (Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i) tvrdi da široko rasprostranjena pogubljenja predstavljaju, kako navodi, izraz legitimnih zahtjeva naroda.

Prema podacima Ureda Ujedinjenih nacija za ljudska prava, najmanje 21 osoba je pogubljena, dok je oko 4.000 ljudi uhapšeno u Iranu otkako su Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael prvi put izvele napade na tu zemlju prije više od dva mjeseca.

Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Folker Turk (Volker Türk) ocijenio je ove mjere kao ozbiljno pogoršanje stanja ljudskih prava u Iranu.

U reakciji na kritike, Mohseni-Ejei je poručio da iransko pravosuđe "sigurno neće pokazati nikakav nemar ili blagost u suđenju i zakonitom kažnjavanju bilo kojeg kriminalca čije su ruke umrljane krvlju našeg naroda".

- Ne obraćamo pažnju na retoriku arogantnih sila i njihove propagandne kanale - rekao je.

Novi val pogubljenja dolazi nekoliko mjeseci nakon, kako se navodi, žestokog obračuna početkom godine, kada su iranske snage sigurnosti ubile hiljade antivladinih demonstranata.