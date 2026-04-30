Tajna Epstinova poruka godinama skrivena u sudu u Njujorku, otkriveni novi detalji iz zatvora

Navodna oproštajna poruka koju je Džefri Epstin (Jeffrey Epstein) napisao u zatvoru na Menhetnu (Manhattan) već skoro sedam godina ostaje zapečaćena i nedostupna javnosti, jer se čuva u sudu u Njujorku (New York).

Prema tvrdnjama, poruku je pronašao njegov cimer iz ćelije Nikolas Tartaljone (Nicholas Tartaglione), koji je izjavio da je to bilo u julu 2019. godine, nakon što je Epstin pronađen bez svijesti s komadom tkanine oko vrata. Epstin je tada preživio, ali je nekoliko sedmica kasnije pronađen mrtav u zatvoru.

Kasnije je ta poruka zapečaćena od strane saveznog sudije u okviru krivičnog postupka koji se vodi protiv Tartaljonea, zbog čega istražitelji koji su radili na slučaju Epstinove smrti nisu imali pristup tom dokumentu.

List New York Times je u četvrtak zatražio od suda da se poruka objavi. Prema riječima Tartaljonea, u njoj je navodno pisalo: "vrijeme je za oproštaj".

Iako je Tartaljone ranije spominjao poruku u podcastu, rukom pisani dokument i dalje nije dostupan javnosti, uprkos velikom interesu i brojnim istragama vezanim za Epstina. Američko Ministarstvo pravde (Department of Justice) je od decembra objavilo milione stranica dokumenata povezanih s ovim slučajem.

New York Times nije vidio poruku niti je uspio da je pronađe u Epstinovim spisima, dok iz Ministarstva pravde navode da ni oni nisu imali uvid u taj dokument.

Prema sudskim zapisima, poruka je bila dio složenog pravnog postupka u slučaju protiv Tartaljonea. Njegovi advokati su navodno potvrdili autentičnost poruke, ali bez dodatnog objašnjenja.