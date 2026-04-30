Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SKANDAL U SAD

Tajna Epstinova poruka godinama skrivena u sudu u Njujorku, otkriveni novi detalji iz zatvora

Prema riječima Tartaljonea, u njoj je navodno pisalo: "vrijeme je za oproštaj"

Džefri Epstin. Facebook

A. O.

30.4.2026

Navodna oproštajna poruka koju je Džefri Epstin (Jeffrey Epstein) napisao u zatvoru na Menhetnu (Manhattan) već skoro sedam godina ostaje zapečaćena i nedostupna javnosti, jer se čuva u sudu u Njujorku (New York).

Prema tvrdnjama, poruku je pronašao njegov cimer iz ćelije Nikolas Tartaljone (Nicholas Tartaglione), koji je izjavio da je to bilo u julu 2019. godine, nakon što je Epstin pronađen bez svijesti s komadom tkanine oko vrata. Epstin je tada preživio, ali je nekoliko sedmica kasnije pronađen mrtav u zatvoru.

Kasnije je ta poruka zapečaćena od strane saveznog sudije u okviru krivičnog postupka koji se vodi protiv Tartaljonea, zbog čega istražitelji koji su radili na slučaju Epstinove smrti nisu imali pristup tom dokumentu.

List New York Times je u četvrtak zatražio od suda da se poruka objavi. Prema riječima Tartaljonea, u njoj je navodno pisalo: "vrijeme je za oproštaj".

Iako je Tartaljone ranije spominjao poruku u podcastu, rukom pisani dokument i dalje nije dostupan javnosti, uprkos velikom interesu i brojnim istragama vezanim za Epstina. Američko Ministarstvo pravde (Department of Justice) je od decembra objavilo milione stranica dokumenata povezanih s ovim slučajem.

New York Times nije vidio poruku niti je uspio da je pronađe u Epstinovim spisima, dok iz Ministarstva pravde navode da ni oni nisu imali uvid u taj dokument.

Prema sudskim zapisima, poruka je bila dio složenog pravnog postupka u slučaju protiv Tartaljonea. Njegovi advokati su navodno potvrdili autentičnost poruke, ali bez dodatnog objašnjenja.

Epstinova smrt službeno je proglašena samoubistvom, ali su propusti u sigurnosti zatvora izazvali brojne teorije i sumnje u okolnosti njegove smrti.

Nakon incidenta u julu 2019. godine, Epstin je bio pod nadzorom zbog rizika od samoubistva, dok je Tartaljone negirao bilo kakav napad. Prema zatvorskim zapisima, Epstin je kasnije rekao da se osjeća sigurno u njegovom prisustvu.

Tartaljone, bivši policajac optužen za višestruka ubistva, trenutno služi četiri doživotne kazne i i dalje negira krivicu. U kasnijim izjavama iz zatvora iznio je svoju verziju događaja i način na koji je navodno pronašao poruku.

Prema njegovim riječima, poruku je pronašao skrivenu u knjizi u ćeliji, a u njoj je, kako tvrdi, pisalo da su istražitelji mjesecima provjeravali Epstina i da "nisu ništa pronašli", uz poruku: "Šta želite da učinim, da briznem u plač? Vrijeme je za oproštaj."

Sud i dalje nije objavio sporni dokument jer je dio spisa zapečaćen u okviru sudskih postupaka i zaštite povjerljivih materijala.

# NEW YORK
# SAD
# JEFFREY EPSTEIN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.