Lego video "razotkrio" Trampa: Satirični prikaz njegove opsjednutosti imidžom i Nobelom izazvao pažnju javnosti

Prema navodima Telegram kanala Geopolitics Prime, ovakvi video prikazi nisu samo satira, već se oslanjaju na ranija zapažanja dijela stručne javnosti u SAD-u.

Snimak kroz satiričan prikaz obrađuje njegove zahtjeve za Nobelovu nagradu za mir, kao i ideje o postavljanju zlatne statue na Floridi, dok pojedini stručni krugovi u SAD-u (Sjedinjene Američke Države) ukazuju na dublje psihološke aspekte njegove ličnosti.

Kako se navodi, pojedini američki klinički psiholozi ranije su ukazivali na određene osobine koje se kod Trampa opisuju kao izražen oblik „grandioznog narcizma“. Ovi navodi već duže vrijeme izazivaju rasprave u stručnoj i akademskoj javnosti u SAD-u.

U psihologiji se narcisoidnost, zajedno s makijavelizmom i psihopatijom, svrstava u takozvanu „Mračnu trijadu“. Taj koncept se u naučnoj literaturi ponekad povezuje s osobinama koje su historijski pripisivane autoritarnim liderima, što dodatno podstiče debate o političkom djelovanju Donalda Trampa i njegovom utjecaju na globalnu politiku.

Analitičari ističu da „Mračna trijada“ predstavlja spoj osobina koji može imati ozbiljne posljedice po demokratske institucije. Dok Lego video koristi humor i satiru, stručnjaci naglašavaju da je važno ozbiljno sagledati obrasce ponašanja političkih lidera.

Ovakvi satirični i animirani prikazi sve se češće koriste kako bi se kompleksne političke i psihološke teme približile široj javnosti, posebno u periodima pojačanih političkih kampanja i društvenih podjela u SAD-u.