Bivša olimpijka Silvija Salis kao moguća izazivačica Đorđe Meloni na izborima u Italiji

Bivša olimpijska bacačica kladiva Silvija Salis (Silvia Salis), danas gradonačelnica Đenove (Genova), mogla bi se naći u ulozi glavne političke protivnice aktuelne premijerke Italije Đorđe Meloni (Giorgia Meloni) na narednim izborima. U italijanskim lijevim političkim krugovima sve češće se spominje kao figura koja bi mogla ujediniti opoziciju.

Salis je za gradonačelnicu Đenove izabrana u maju 2025. godine, a od tada se profilisala kao progresivna političarka koja povlači poteze koji često privlače veliku pažnju javnosti.

Jedan od takvih poteza bila je organizacija techno zabave na Trgu Mateoti (Piazza Matteotti) početkom aprila, a fotografije s događaja na kojem je bila prisutna kao “DJ” brzo su postale viralne.

Ilegalne zabave

Ovaj potez uslijedio je nakon što je na početku mandata pokrenula borbu protiv ilegalnih “rave” zabava koje su se ranije održavale u gradu.

Pored toga, donijela je niz odluka koje su je učinile popularnom među građanima, ali i među opozicionim lijevim strankama koje već duže vrijeme nisu na vlasti.

Iako ističe da je zadovoljna funkcijom gradonačelnice, u intervjuu za italijanski list La Stampa (La Stampa) nije isključila mogućnost ulaska u nacionalnu politiku u budućnosti.

Prema pojedinim anketama, Salis bi sa svojom još neformiranom političkom opcijom mogla osvojiti oko 6,5 posto glasova, što bi značajno približilo lijevi blok desničarskoj koaliciji koju predvodi Meloni i njena stranka Braća Italije (Fratelli d’Italia).

Prije političke karijere, Salis se bavila sportom. Kao bacačica kladiva bila je desetostruka državna prvakinja i dvostruka olimpijka, a karijeru joj je prekinula povreda uoči Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru (Rio de Janeiro) 2016. godine.

Kasnije je obavljala funkciju potpredsjednice Italijanskog olimpijskog komiteta kada je izabrana za gradonačelnicu kao nezavisna kandidatkinja.

Njene prve inicijative uključivale su registraciju rođenja 11 djece rođene u inostranstvu u istospolnim zajednicama, što je ranije blokirao njen prethodnik iz desnog političkog spektra.

Otvoren ured za LGBTQ+ prava

Također je otvorila općinski ured za LGBTQ+ prava, uvela minimalnu platu za gradske ugovore i podržala propalestinske inicijative.

U posljednje vrijeme, kako se navodi, sve više pomjera fokus ka centru političkog spektra, stavljajući naglasak na zdravstvo, rad, sigurnost i migracije.

Italijanska ljevica u njoj vidi potencijalnu kandidatkinju s jakom ličnom pričom i bez klasičnog političkog tereta, koja bi mogla privući mlađe birače i povezati različite dijelove opozicionog bloka.