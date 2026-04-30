Mladi neonacista, bivši trgovac osuđen u Britaniji: MI5 ga uhvatio u tajnoj operaciji dok je planirao masovni napad

Sve više mladih ljudi biva uvučeno u svijet nasilnog ekstremizma, upozorio je visoki policijski službenik nakon što je mladi neonacist otkriven u operaciji britanske obavještajne službe MI5 i osuđen za planiranje oružanog masovnog napada u Velikoj Britaniji.

Alfi Kolman (Alfie Coleman), bivši radnik supermarketa iz Grejt Notlija (Great Notley) u Eseksu (Essex), sastavio je listu kolega i kupaca koje je, kako je naveo, mrzio i označio kao „rasne izdajnike“.

Napisan manifest

Napisao je i manifest te identifikovao potencijalne mete, među kojima su bili gradonačelnik Londona i jedna džamija.

Dvadesetjednogodišnji Kolman proglašen je krivim za pripremanje terorističkih djela nakon ponovljenog suđenja u sudu Old Bejli (Old Bailey).

Pretraga na internetu

Od svoje 14. godine počeo je da pretražuje internet u potrazi za krajnje desničarskim i ekstremističkim sadržajem, uključujući neonacističke tekstove koje je preuzimao na svoj uređaj.

Uhvaćen je nakon što su ga tajni agenti MI5-a kontaktirali pod šifrom tokom pokušaja kupovine oružja.

Slučaj je naveo načelnicu DCS-a Helen Flanagan (Helen Flanagan) da upozori roditelje na oprez, naglašavajući da su teroristički sadržaji i ekstremistički materijali udaljeni samo „jedan klik“.

- Nažalost, sve mlađe i mlađe osobe se radikaliziraju na internetu. Sada je svaka peta osoba s kojom se suočavamo u borbi protiv terorizma dijete - rekla je.

Zabrinutost oko Kolmana porasla je 2023. godine kada je postao aktivniji u online ekstremno desničarskim grupama.

Početkom septembra dogovorio je kupovinu automatskog oružja i municije u Francuskoj, nakon što je kao metu označio džamiju, ali je kasnije odustao od tog plana.

Umjesto toga, operacija MI5-a kulminirala je u istočnom Londonu 29. septembra 2023. godine.

Dogovor s tajnim agentom

Tog dana Kolman je, prema navodima, dogovorio s tajnim agentom kupovinu pištolja Makarov, pet okvira i 200 metaka. Na videosnimku koji je prikazan poroti vidi se kako baca 3.500 funti u vozilo Land Rover Discovery, a zatim iz gepeka uzima torbu s oružjem i municijom.

Nedugo nakon toga, dok je nosio radnu karticu, zaustavila ga je naoružana antiteroristička policija i oborila na tlo.

Pretresom njegove porodične kuće u kojoj je živio s roditeljima, bratom i sestrom, otkriven je obim njegove ekstremističke ideologije.

Pronađeni predmeti

U sobi su pronađeni novac, uređaj za detekciju prisluškivanja i kamera, kamen sa svastikom, crna zastava povezana s neonacističkim pokretima, kao i ekstremno desničarska literatura.

Policija je zaplijenila i kolekciju noževa, malu kamenu sjekiru, zračnu pušku te materijale za gađanje meta.

Analiza elektronskih uređaja pokazala je da je Kolman još 2021. godine kontaktirao ekstremno desničarsku organizaciju Patriotic Alternative (Patriotic Alternative), izražavajući želju za „aktivizmom“.

Otmice i eksploziv

Dalje je bilježio planove koji su uključivali napade poput otmice aviona, postavljanje eksploziva u bankomat i napade noževima i samostrelom.

Na sudu je rečeno da je njegov manifest bio inspirisan ekstremistima koje je smatrao „ratnicima“.

Kolman je priznao pokušaj kupovine oružja i municije, ali je negirao da se aktivno pripremao za teroristički napad.

Također je priznao krivicu za posjedovanje više dokumenata koji bi mogli biti korisni teroristima, uključujući upute o oružju i izradi eksploziva.

Kolman ostaje u pritvoru do izricanja konačne presude zakazane za 8. juli.