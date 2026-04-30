Švicarski parlament odbio priznanje Palestine: "Još nisu ispunjeni uvjeti, ugrožena bi bila neutralnost"

Švicarsko Nacionalno vijeće odbilo je u utorak prijedlog o priznavanju Palestine kao države, sa 116 glasova protiv, 66 za i 11 suzdržanih.

Parlament je ocijenio da za takav korak još nisu ispunjeni uvjeti propisani međunarodnim pravom, te da bi priznanje Palestine moglo ugroziti švicarsku neutralnost i njenu ulogu posrednika u mirovnim procesima, prenosi The Jerusalem Post.

Ženevski prijedlog nije dobio podršku

Prijedlog je stigao iz kantona Ženeva (Geneva), koji je tražio da Švicarska prizna palestinsku državu i da pojača napore ka uspostavi trajnog i pravednog mira između Izraela i Palestine, uz oslanjanje na Ženevsku inicijativu.

Odbor za vanjske poslove Nacionalnog vijeća naveo je da “osuđuje masakre koji se odvijaju na Bliskom istoku”, ali je većina zaključila da pravni i politički uslovi za priznanje još nisu ispunjeni.

U obrazloženju se poziva na međunarodno pravo, prema kojem država mora imati stalno stanovništvo, definisanu teritoriju i funkcionalnu, nezavisnu vlast. Prema ocjeni odbora, treći uslov nije ispunjen.

Erich Vontobel iz Švicarske narodne stranke (Swiss People’s Party) istakao je da bi priznanje u sadašnjim okolnostima poslalo “problematičan signal”, naglašavajući da je Gaza i dalje pod kontrolom Hamasa (Hamas), kojeg Švicarska tretira kao terorističku organizaciju. Dodao je i da Palestinska uprava nema jedinstvenu i efikasnu vlast nad cijelom teritorijom.

Neutralnost kao ključni argument

Većina u odboru smatra da bi trenutno priznanje Palestine bilo u suprotnosti sa švicarskom neutralnošću i da bi moglo ugroziti njenu ulogu posrednika u mirovnim procesima.

Ipak, naglašeno je da ova odluka ne mijenja dugoročnu podršku Švicarske rješenju dvije države.

Odluka je u skladu sa stavom gornjeg doma švicarskog parlamenta i nadovezuje se na raniju inicijativu iz oktobra 2025. godine.

Do sada je Palestinu priznalo 148 članica Ujedinjenih nacija, dok Švicarska ostaje pri stavu da podržava rješenje dvije države, ali uz ispunjene uslove za održivu palestinsku državnost.