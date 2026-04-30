SAD i Venecuela ponovo povezane direktnom linijom nakon sedam godina

Prvi direktni komercijalni let iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Venecuelu sletio je u Karakas (Caracas), čime je okončana obustava aviosaobraćaja između dvije zemlje koja je trajala od 2019. godine.

Avion je sletio u glavni grad Venecuele nakon višegodišnjeg prekida direktnih komercijalnih letova, a time je ponovo uspostavljena ruta koja je bila suspendovana u jeku političke krize i zategnutih odnosa.

Do obnove dolazi i mjesec nakon što su SAD formalno ponovo otvorile svoju ambasadu u Karakasu, nakon obnavljanja punih diplomatskih odnosa sa Venecuelom.

Putnik iz Majamija (Miami) Leneart Očoa (Lennart Ochoa) kazao je da jedva čeka povratak kući.

- Veoma sam uzbuđen što ću otići i vidjeti porodicu i radujem se što ću vidjeti zemlju - rekao je neposredno prije ukrcavanja.

Dodao je da je kartu kupio odmah čim je postala dostupna.

„Samo otići i vidjeti porodicu direktnim letom iz Majamija za Karakas je neprocjenjivo“, poručio je.

Među putnicima na inauguralnom letu bio je i direktor američkog Nacionalnog vijeća za dominaciju u energetskom sektoru Džarrod Ejdžan (Jarrod Agen).

On bi se, prema navodima, trebao sastati s venecuelanskim zvaničnicima te predstavnicima energetskog i rudarskog sektora, u okviru nastojanja administracije američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da olakša ulazak američkih kompanija u Venecuelu, prenose izvori.