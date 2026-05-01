Studentica u svojoj kući godinama obavljala ilegalne estetke zahvate: Otkriveno kako je privlačila pacijente

Policija u Rumuniji vrši kriminalističko istraživanje nad 23-godišnjom studenticom medicine iz Sibinja zbog sumnje na višegodišnje ilegalno obavljanje estetskih zahvata.

Osumnjičena je u improviziranoj ordinaciji u sklopu vlastitog doma pet godina obavljala medicinske zahvate bez diplome, licence za rad i potrebnih odobrenja nadležnih tijela, objavio je rumunjski portal Observator News.

Policijski službenici pretresli su kuću osumnjičene nakon zaprimljene prijave te su otkrili ilegalno uređen prostor opremljen medicinskom opremom, različitim lijekovima i supstancama za injektiranje. Prema navodima istražitelja, djevojka je s ilegalnom praksom započela s 18 godina, iako kao studentica medicine nije imala zakonsko pravo na samostalan rad niti na obavljanje invazivnih procedura. Trenutno se brani sa slobode.

Društvene mreže

Osumnjičena je klijentice privlačila putem društvenih mreža, prvenstveno Instagrama i TikToka, gdje su je pratile hiljade ljudi. Na tim je platformama gradila imidž uspješne žene, objavljujući fotografije luksuznog života, putovanja i ekstravagantnih odjevnih kombinacija. U opisima profila isticala je status studentice medicine, što je, uz visoke cijene usluga, kod klijentica stvaralo privid stručnosti i kvalitete.

Istraga je otkrila da su pojedini zahvati rezultirali zdravstvenim i estetskim komplikacijama. Kolegica osumnjičene navela je primjer klijentice koja se dan nakon zahvata probudila s deformacijom usana te je tvrdila da su joj usne bile "kao kod patke", zbog čega je morala potražiti pomoć licenciranog stručnjaka radi otapanja ubrizgane kiseline. Poznanici osumnjičene navode kako je 23-godišnjakinja iskoristila činjenicu da joj majka radi u istoj djelatnosti kako bi lakše pristupila tržištu i informacijama, objavio je rumunjski portal Observator News.

Najviša stopa zahvata u regiji

Ovaj je slučaj otkriven samo dan nakon smrti 45-godišnje pacijentice Valentine u Bukureštu. Ona je preminula uslijed komplikacija tokom faceliftinga u jednoj tamošnjoj klinici. Njen suprug, Sorin Dumitru, javno je optužio liječnika za grešku, navodeći kako ga je doktor uspaničeno nazvao i obavijestio o komplikacijama prije nego što je pacijentica pala u moždanu smrt.

Liječnička komora Bukurešta samoinicijativno je pokrenula istragu o tom slučaju, a Ministarstvo zdravlja provodi hitne provjere. Inspektori koji su pokušali nadzirati rad osumnjičenog liječnika nisu ga zatekli u ordinaciji niti su uspjeli s njim stupiti u kontakt.

Rumunija se ubraja u zemlje s najvišom stopom estetskih zahvata u regiji, s prosjekom od tri procedure na hiljadu stanovnika. Najtraženiji zahvati su augmentacija dojki, povećanje usana i rinoplastika. Zbog učestalih nepravilnosti i pojave lažnih liječnika, vlasti su pojačale nadzor, objavio je rumunjski portal Observator News.

Bivši državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Alexandru Rogobete izvijestio je o provedbi više od 54.000 kontrola u zdravstvenom sistemu, što je rezultiralo povlačenjem više od 120 sanitarnih dozvola za rad te zatvaranjem između 40 i 60 klinika.