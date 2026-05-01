U napadima Hezbolaha ubijena dva izraelska vojnika, više od 27 ranjenih: Netanjahu hitno zvao Trampa

U višestrukim napadima dronova Hezbolaha širom južnog Libana, najmanje dva izraelska vojnika su ubijena, a više od 27 je ranjeno. Izrael je upozorio Vašington da se njegova sposobnost odvraćanja od libanskog pokreta otpora bliži kolapsu.

Prema izvještajima, ovo je treći izraelski vojnik ubijen dronovima Hezbolaha u južnom Libanu u posljednjih nekoliko dana. U odvojenom incidentu, izraelski izvori su potvrdili da je jedan vojnik ubijen, a 15 drugih ranjeno u napadima dronova Hezbolaha u četvrtak.

Izraelski mediji citirali su analitičare koji su rekli da je četvrtak bio "još jedan težak dan" za izraelske snage na sjevernom frontu. Kanal 13, pozivajući se na bivšeg zamjenika komandanta Izraelske Sjeverne komande, izvijestio je da je ono što se događa na sjevernom frontu "pravi rat" koji bi se mogao opisati kao "rat iscrpljivanja".

Ranije u četvrtak, izraelski izvori su potvrdili da je 12 vojnika ranjeno u jutarnjem napadu Hezbollaha eksplozivnim dronom koji je ciljao oklopni transporter u gradu Shomera u Zapadnoj Galileji.

Hezbollah je objavio da je ciljao dva tenka Merkava u gradu Bint Jbeil koristeći dva jurišna drona, postigavši ​​direktne pogotke. Pokret je također saopćio da je rojem jurišnih dronova pogodio skup izraelskih vojnika na novoosnovanom vojnom položaju Balat u južnom Libanu.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je prošlog četvrtka najavio trodnevno produženje primirja koje je počelo 17. aprila. To primirje je uspostavljeno nakon snažnog vala izraelskih napada koji su počeli 2. marta. Međutim, terenski dokazi ukazuju na to da izraelske snage i dalje više puta krše sporazum. U međuvremenu, izraelski mediji su izvijestili da je izraelski režim formalno obavijestio američku vladu da se njegova sposobnost odvraćanja od Hezbolaha bliži kolapsu.

Usred stalnih i intenziviranih odgovora Hezbolaha na izraelsku agresiju protiv libanonskih civila i kršenja primirja, mediji na hebrejskom jeziku su izvijestili da je Izrael obavijestio Vašington da trenutna politika "suzdržanosti" u Libanu potkopava izraelsko odvraćanje i koristi Hezbollahu. Kanal 12 je izvijestio da je premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) razgovarao o tom pitanju s predsjednikom Trampom tokom telefonskog poziva, naglašavajući da oslanjanje na odgovore bez preuzimanja inicijative daje Hezbolahu vremena da se oporavi i ojača svoju ideološku poziciju, dok istovremeno izlaže izraelske snage na terenu sve većem riziku.

Izrael je navodno naglasio da će nastavak ograničenih operacija u Libanu postepeno narušiti njegovo odvraćanje, negativno utičući na sigurnost sjevernih doseljenika i operativnu spremnost vojske. Kanal 12 je dalje izvijestio da je Netanjahu hitno zatražio od Trampa da skrati diplomatski vremenski okvir s Libanom na period koji ne prelazi sredinu maja - otprilike dvije do tri sedmice. S obzirom na neizvjesnost o tome koliko će se ova politika nastaviti, izraelske odluke uvelike ovise od spremnosti Vašingtona da održi širi pregovarački put s Iranom, stavljajući Tel Aviv u složenu jednačinu između pridržavanja američkih strateških proračuna i rješavanja zahtjeva za sigurnošću na terenu.