Velika Britanija podigla nacionalnu razinu prijetnje od terorizma nakon napada

Velika Britanija je podigla nacionalnu razinu prijetnje od terorizma nakon antisemitskog napada nožem u sjevernom Londonu. Premijer Kir Starmer (Keir) poručio je da Židovi žive u strahu i obećao snažnije djelovanje kako bi ih zaštitio.

Povećanje na drugu najvišu razinu prijetnje od pet znači da je teroristički napad u sljedećih šest mjeseci vrlo vjerovatan, nakon što su u srijedu u području Golders Greena izbodena dvojica Židova.

Britanija se posljednji put suočila s takvom razinom prijetnje u novembru 2021., nakon bombaškog napada u Ženskoj bolnici u Liverpoolu i ubistva zastupnika Davida Amessa, prije nego što je snižena na "značajnu" početkom 2022.

Porast prijetnji

Ministrica unutarnjih poslova Šabana Mahmud (Shabana Mahmood) kazala je da procjena odražava najnovije obavještajne podatke i dugoročniji porast ekstremističkih prijetnji te da nije došla isključivo kao odgovor na najnoviji napad u židovskoj četvrti.

Dužnosnici su naglasili da je nova klasifikacija rezultat niza nedavnih napada u Londonu i rastućih sigurnosnih zabrinutosti povezanih sa stranim državama.

Voditelj protuterorističke policije Laurence Taylor izjavio je da Britanija već neko vrijeme bilježi rastuću terorističku prijetnju.

- Svjedočimo povećanoj prijetnji židovskim i izraelskim pojedincima i institucijama u Ujedinjenom Kraljevstvu - rekao je.

Britanski neovisni recenzent zakonodavstva o terorizmu Jonathan Hall izjavio je za BBC da su napadi u Britaniji postali "najveća vanredna situacija u nacionalnoj sigurnosti" od 2017. godine, kada se dogodio niz napada visokog profila.

Kazneni progon

Premijer Starmer obećao je više policije u židovskim područjima, obračun s onima koji šire antisemitizam i novo zakonodavstvo za suzbijanje prijetnji koje sponzoriraju države poput Irana. Usred raširenih poziva za veću zaštitu male britanske zajednice od oko 290.000 Židova, Starmer je najavio da će vlada učiniti "sve što može kako bi iskorijenila mržnju".

- To uključuje jače ovlasti za zatvaranje organizacija koje promiču ekstremizam i suzbijanje propovjednika mržnje - objasnio je.

Vlada je također izvijestila da će ubrzati donošenje zakona koji omogućuje kazneni progon osoba koje djeluju kao opunomoćenici državnih grupa, kako bi se s njima moglo postupati na isti način kao i sa špijunima stranih obavještajnih službi.

- Trebamo jače ovlasti za rješavanje zlonamjerne prijetnje koju predstavljaju države poput Irana jer pouzdano znamo da žele naštetiti britanskim Židovima - naglasio je Starmer.

Proiranska vladina grupa preuzela je odgovornost za neke nedavne napade, dok su prošlog mjeseca dvojica muškaraca optužena prema postojećem britanskom Zakonu o nacionalnoj sigurnosti da im je Iran zadao zadatak da provode neprijateljski nadzor. Teheran je odbacio takve optužbe.