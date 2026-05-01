Izraelski ministar najavio nastavak rata s Iranom: "Imamo historijsku priliku da promijenimo regionalnu stvarnost"

Izrael Kac (Israel Katz), ministar odbrane Izraela, izjavio je da bi Tel Aviv uskoro mogao nastaviti rat protiv Irana kako bi postigao svoje ciljeve te da je Iran "primio vrlo teške udarce tokom protekle godine".

Dodao je da je riječ o udarcima koji su godinama odgađani u svim oblastima.

- Izazovi s kojima se suočavamo će se intenzivirati, a istovremeno imamo historijsku priliku da promijenimo regionalnu stvarnost - dodao je.

Kac je također naznačio da američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) predvode napore za postizanje ciljeva rata kako bi se osiguralo da Iran "ne predstavlja prijetnju postojanju Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i slobodnog svijeta za generacije koje dolaze".