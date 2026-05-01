Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZRAEL KAC

Izraelski ministar najavio nastavak rata s Iranom: "Imamo historijsku priliku da promijenimo regionalnu stvarnost"

Smatra da je Iran primio vrlo teške udarce tokom prošle godine

Izrael Kac. AP

Dž. R.

1.5.2026

Izrael Kac (Israel Katz), ministar odbrane Izraela, izjavio je da bi Tel Aviv uskoro mogao nastaviti rat protiv Irana kako bi postigao svoje ciljeve te da je Iran "primio vrlo teške udarce tokom protekle godine".

Dodao je da je riječ o udarcima koji su godinama odgađani u svim oblastima.

- Izazovi s kojima se suočavamo će se intenzivirati, a istovremeno imamo historijsku priliku da promijenimo regionalnu stvarnost - dodao je.

Kac je također naznačio da američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) predvode napore za postizanje ciljeva rata kako bi se osiguralo da Iran "ne predstavlja prijetnju postojanju Izraela, Sjedinjenih Američkih Država i slobodnog svijeta za generacije koje dolaze".

# IZRAEL
# IRAN
# ISRAEL KATZ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.