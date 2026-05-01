U Izrael stiglo 6.500 tona vojne opreme iz SAD: Nastavlja se jačanje kapaciteta vojske

U Izrael je u posljednja 24 sata dopremljeno oko 6.500 tona vojne opreme iz Sjedinjenih Američkih Država, uključujući veliku količinu municije, vojnih vozila i druge opreme, saopćilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

Prema dostupnim informacijama, dva teretna broda pristala su u lukama Haifa i Ashdod, dok je dodatna oprema stigla putem više transportnih aviona. Među isporučenim sredstvima nalaze se hiljade projektila za zračne i kopnene operacije, vojni kamioni, kao i laka oklopna vozila tipa JLTV.

Nakon istovara, oprema je distribuirana prema vojnim bazama širom zemlje, gdje će biti uključena u operativne kapacitete izraelskih snaga.

Iz Ministarstva odbrane navode da se isporuke nastavljaju i da će u narednim sedmicama biti dodatno intenzivirane, s ciljem jačanja vojnih sposobnosti.

Prema zvaničnim podacima, od početka sukoba s Iranom krajem februara, u Izrael je dopremljeno više od 115.000 tona vojne opreme putem stotina letova i brodskih transporta.

Izraelske vlasti poručuju da je prioritet osigurati punu spremnost vojske i kontinuitet snabdijevanja svim potrebnim sredstvima u aktuelnim sigurnosnim okolnostima.