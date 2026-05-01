Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UŠAO NA VEČERU

Objavljen novi video osumnjičenog za atentat na Trampa: Zaobišao obezbjeđenje i agente Tajne službe

Allen se suočava sa tri tačke optužnice, a ako bude proglašen krivim, prijeti mu kazna doživotnog zatvora

Prošao obezbjeđenje. X

Dž. R.

1.5.2026

Obajvljen je novi video na kojem se vidi kako Cole Allen (31), osumnjičeni za atentat na Donalda Trampa (Trump), prolazi pored obezbjeđenja i agenata Tajne službe u hotelu Hilton, a objavila ga je je američka tužiteljica Jeanine Ferris Pirro.

Kako je navela, Allen je obilazio i navedeno područje u hotelu Hilton i dan prije napada.

- Danas objavljujemo video koji je već dostavljen Okružnom sudu SAD, na kojem se vidi kako Cole Allen puca u pripadnika američke Tajne službe tokom njegovog pokušaja atentata na predsjednika na večeri dopisnika Bijele kuće - navela je uz snimak.

Dodala je da se istraga nastavlja.

Cole Allen se suočava sa tri tačke optužnice, a ako bude proglašen krivim, prijeti mu kazna doživotnog zatvora.

Prva tačka optužnice odnosi se na pokušaj atentata na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Prema drugoj tački optužnice tereti se za prijevoz vatrenog oružja preko državnih granica radi počinjenja krivičnog djela. Treća tačka optužnice odnosi se na upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog krivičnog djela.

Osumnjičeni napadač je savladan i priveden, dok je jedan pripadnik Tajne službe lakše ranjen.

# ATENTAT
# DONALD TRUMP
# COLE ALLEN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.