Objavljen novi video osumnjičenog za atentat na Trampa: Zaobišao obezbjeđenje i agente Tajne službe

Kako je navela, Allen je obilazio i navedeno područje u hotelu Hilton i dan prije napada.

Obajvljen je novi video na kojem se vidi kako Cole Allen (31), osumnjičeni za atentat na Donalda Trampa (Trump), prolazi pored obezbjeđenja i agenata Tajne službe u hotelu Hilton, a objavila ga je je američka tužiteljica Jeanine Ferris Pirro.

- Danas objavljujemo video koji je već dostavljen Okružnom sudu SAD, na kojem se vidi kako Cole Allen puca u pripadnika američke Tajne službe tokom njegovog pokušaja atentata na predsjednika na večeri dopisnika Bijele kuće - navela je uz snimak.

Dodala je da se istraga nastavlja.

Cole Allen se suočava sa tri tačke optužnice, a ako bude proglašen krivim, prijeti mu kazna doživotnog zatvora.

Prva tačka optužnice odnosi se na pokušaj atentata na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Prema drugoj tački optužnice tereti se za prijevoz vatrenog oružja preko državnih granica radi počinjenja krivičnog djela. Treća tačka optužnice odnosi se na upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog krivičnog djela.

Osumnjičeni napadač je savladan i priveden, dok je jedan pripadnik Tajne službe lakše ranjen.