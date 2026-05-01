Pacovi preplavili izbjegličke kampove u Gazi: Grizu ljude i šire bolesti

U kampovima za raseljene Palestince u Gazi širi se velika najezda pacova i parazita, dok uništena kanalizacija, gomilanje otpada i otežan pristup sredstvima za suzbijanje štetočina dodatno pogoršavaju zdravstvenu situaciju.

Više od dva miliona ljudi raseljeno je i živi u šatorima, oštećenim kućama ili improvizovanim skloništima na otvorenom, gdje pacovi uništavaju preostalu imovinu i sve češće napadaju ljude tokom noći.

Mlada žena Amani Abu Selmi, raseljena u Khan Junisu na jugu Gaze, ispričala je da su pacovi uništili njenu odjeću i stvari iz svadbene opreme, naglašavajući da je izgubila gotovo sve što je imala.

Jedan muškarac naveo je da su pacovi ugrizli njegovog trogodišnjeg sina, a kasnije i njega, zbog čega porodica sada spava na smjene kako bi zaštitila djecu.

Direktor bolnice Al Šifa upozorio je da se situacija pogoršava, posebno s dolaskom toplijeg vremena, te da bolnice svakodnevno primaju pacijente s povredama i infekcijama izazvanim glodarima.

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju na rizik širenja bolesti poput leptospiroze i drugih infekcija, dok humanitarne organizacije ističu da su uništeni kanalizacioni sistemi i nagomilano smeće stvorili idealne uslove za širenje glodara.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u Gazi je ove godine zabilježeno desetine hiljada slučajeva infekcija povezanih s glodarima i insektima, što dodatno povećava zabrinutost zbog javnog zdravlja.