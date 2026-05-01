Protesti u Čikagu zbog dodjele nagrade za demokratiju Miloradu Dodiku

Zbog gostovanja Milorada Dodika na Univerzitetu Judson u Chicagu, kao i organizacije događaja World Leaders Forum, na kojem je Dodiku dodijeljena nagrada za demokratiju, protestovale su nevladine organizacije iz Sjedinjenih Američkih Država JednaBiH, JaBiH i MidwestBiH.

Na transparentima učesnika protesta bilo je ispisano: "Univerzitet Judson je prodao Isusa Krista srpskom lobiju pružajući gostoprimstvo dvojici kriminalaca i negatora genocida Miloradu Dodiku i Rodu Blagojevichu".

Podsjetimo, u zajedničkom saopćenju organizacije su navele da smatraju neprihvatljivim održavanje događaja na kojem učestvuje političar čije djelovanje godinama izaziva ozbiljne kontroverze u Bosni i Hercegovini, uključujući optužbe za podrivanje državnih institucija i negiranje genocida. Ističu da takvi nastupi doprinose relativizaciji političke odgovornosti i šalju problematične poruke međunarodnoj javnosti.

Dodatno su izrazile zabrinutost zbog navoda da su pojedinim građanima, koji su ranije kupili ulaznice, iste naknadno otkazane uz obrazloženje ograničenog kapaciteta, dok su istovremeno oglašavana nova slobodna mjesta. Prema njihovim riječima, takva praksa otvara ozbiljna pitanja transparentnosti i mogućeg selektivnog pristupa učesnicima.

- Ova očigledna kontradikcija budi ozbiljnu sumnju da je riječ o ciljanoj selekciji i uklanjanju pojedinaca koji bi mogli postavljati legitimna pitanja o političkoj odgovornosti, antiustavnom djelovanju i kontinuiranom narušavanju Dejtonskog mirovnog sporazuma - naveli su.

U saopćenju se dodaje da ovakvi postupci mogu predstavljati narušavanje principa slobode govora i prava na javno propitivanje, posebno jer se događaj održava u okviru obrazovne institucije, koja bi trebala biti prostor otvorenog dijaloga i razmjene mišljenja. Organizacije upozoravaju i na širi kontekst, ističući da ovakvi događaji mogu doprinijeti normalizaciji spornih političkih narativa na međunarodnoj sceni.

Također, sinoć su održane dodatne aktivnosti i okupljanja povodom ovog događaja, gdje su učesnici ponovili svoje zahtjeve i izrazili nezadovoljstvo odlukom organizatora da Dodiku omoguće javni nastup i uruče priznanje. Poručili su da akademske institucije ne bi smjele biti platforma za promociju političara čije djelovanje izaziva duboke podjele i osporavanja.

Tokom večernjih sati istaknuto je da će organizacije nastaviti sa zagovaranjem odgovornosti i informisanjem američke javnosti o političkim prilikama u Bosni i Hercegovini. Naglašeno je da borba protiv negiranja genocida i podrivanja državnih institucija mora ostati prioritet i izvan granica zemlje.

Učesnici su zaključili da će i u narednom periodu pratiti slične događaje i reagovati na sve pokušaje, kako su naveli, legitimizacije spornih političkih aktera na međunarodnoj sceni.