Turska ubrzala gradnju nosača aviona “Mugem” od 60.000 tona

Turska ubrzava izgradnju svog prvog domaćeg nosača aviona Mugem, koji bi prema novim procjenama mogao biti završen ranije od prvobitno planiranog roka.

Riječ je o najvećem ratnom brodu ikada građenom u Turskoj, sa deplasmanom od oko 60.000 tona, dužinom od 285 metara i kapacitetom za oko 60 letjelica.

Projekat je pokrenut uz podršku državnog vrha, a ubrzanje radova se u političkim i vojnim krugovima tumači kao pokušaj jačanja odvraćajuće moći u regionu, posebno u uslovima pojačanih tenzija na istočnom Mediteranu.

Stručnjaci navode da se odnosi između Turske i više regionalnih aktera dodatno komplikuju, dok se u Ankari na ovaj projekat gleda kao na strateški prioritet i simbol jačanja mornaričke snage.

Planovi za ovakav nosač postoje decenijama, ali su ubrzani nakon promjena u međunarodnim vojnim programima i jačanja domaće vojne industrije. Novi brod trebao bi koristiti različite tipove letjelica, uključujući bespilotne sisteme i domaće borbene avione.

Zvaničnici navode da se radovi odvijaju paralelno u više brodogradilišta, što je omogućilo ubrzanje izgradnje. Operativna spremnost očekuje se do 2030. godine, uz mogućnost daljeg testiranja i opremanja nakon toga.