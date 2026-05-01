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MASOVNI PROTESTI

Video / Salihović pred kompanijom koju gasi Pavlović: Borimo se za opstanak stuba naše države

Tužan sam zbog povoda, a sretan sam što vidim ovoliku podršku

Almir Salihović. Avaz

Piše: Evelin Trako

1.5.2026

Proizvodnja čelika u Novoj Željezari Zenica ugašena je svega nekoliko mjeseci nakon što je kompaniju kupio kontroverzni fočanski biznismen Gordan Pavlović.

Predsjednik Sindikata metalaca FBiH Almir Salihović na protestima ispred zgrade ove kompanije kazao je da se teško obratiti na ovom skupu.

- Tužan sam i sretan u isto vrijeme. Tužan sam zbog povoda, a sretan sam što vidim ovoliku podršku. Došli su ljudi iz svih dijelova grada, iz svih sindikalnih organizacija, građani hvala vam što pratite i podržavate naše nastojananje da izborimo borbu za opstanak Nove Željezare Zenica, industrije i stuba naše države - rekao je Salihović.

# ALMIR SALIHOVIĆ
# GORDAN PAVLOVIĆ
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
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