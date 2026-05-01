Benet upozorava: Izrael gubi kontrolu nad teritorijama i ulazi u duboku krizu

Bivši izraelski premijer Naftali Benet (Bennett) oštro je kritikovao stanje u zemlji, upozoravajući na ozbiljne sigurnosne i institucionalne probleme te najavio odlučne mjere ukoliko ponovo preuzme vlast.

- Država se raspada - rekao je Benet, naglašavajući da izraelske snage osvajaju određene teritorije, ali ih potom napuštaju zbog nedostatka kapaciteta da ih zadrže.

Kao dodatni problem istakao je činjenicu da oko 100.000 mladih, zdravih ultraortodoksnih muškaraca ne služi vojni rok, iako država za njih izdvaja značajna budžetska sredstva.

Ove izjave Benet je iznio u nizu televizijskih intervjua, što su njegovi prvi javni nastupi nakon što je ove sedmice postigao politički dogovor s opozicionim liderom Jairom Lapidom (Yair Lapid).

U razgovoru za Channel 12 poručio je da će, ukoliko ponovo postane premijer, smijeniti sve zvaničnike za koje procijeni da djeluju u političkom, a ne državnom interesu.

- Zvaničnici će se ocjenjivati ne prema namjerama njihovog imenovanja, već prema učinku i onome što konkretno rade na svojim pozicijama - kazao je.