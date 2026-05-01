Kos: Crna Gora će biti prva koja će se pridružiti EU, a zatim Albanija

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da će EU u narednom periodu dobiti nove članice. Kako je istakla, prva u redu je Crna Gora, a potom i Albanija.

- Sada je sasvim realno da će se Evropska unija proširiti u narednim godinama. Ipak, u mnogim dijelovima zapadnog Balkana i dalje postoji skepticizam u pogledu toga da li je članstvo u EU moguće. Nadam se da će pozitivan primjer Crne Gore i Albanije, koje su sljedeće u redu, inspirisati ostale zemlje regiona da krenu istim putem - rekla je Kos na konferenciji u Frajburgu, prenosi RTCG.

Sporazumi o pristupanju novih zemalja u Evropsku uniju sadržat će novu odredbu koja će omogućiti Evropskoj komisiji da primjenjuje sankcije u slučaju nepoštovanja pravila i "vrijednosti" Unije, dodala je evropska komesarka.

- Sporazum o pristupanju Crne Gore bit će prvi koji će uključivati posebne zaštitne mehanizme, izvučene iz iskustva sa Mađarskom - dodala je ona.

Kos vjeruje da unutar Unije neće nastajati "trojanski konji".

- Da ste me o tome pitali prije pet ili deset godina, rekla bih da je to apsurd. Ali sada shvatamo da moramo da budemo u stanju da se zaštitimo - dodala je evropska komesarka.