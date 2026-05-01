Nasilje desničara u Njemačkoj dostiglo najviši nivo u posljednjih 10 godina

Policija u Njemačkoj zabilježila je prošle godine više nasilnih zločina motivisanih desničarskim ekstremizmom nego u bilo kojem trenutku od 2016. godine, izvijestila je u petak njemačka novinska agencija DPA.

Ukupno 1.598 takvih incidenata registrovano je u Saveznoj kancelariji kriminalističke policije (BKA) za 2025. godinu, zaključno sa 31. januarom 2026. godine, navodi DPA pozivajući se na odgovor vlade na poslaničko pitanje opozicione stranke Ljevica, prenosi Anadolu.

U većini slučajeva, istrage su vođene zbog napada ili teškog fizičkog napada.

Prema podacima, Njemačka je zabilježila 1.488 nasilnih zločina motivisanih desničarskim ekstremizmom u 2024. godini, dok je u 2023. godini registrovano 1.270 nasilnih zločina s desničarskom pozadinom.

U tipične politički motivisane zločine spadaju kleveta države i njenih simbola, huškanje naroda i uvrede. Nasilni zločini uključuju ubistvo, napad, narušavanje javnog reda i mira, opasno ometanje saobraćaja, protivpravno lišavanje slobode i pružanje otpora prilikom hapšenja.

U međuvremenu, Ferat Kocak, glasnogovornik Ljevice za unutrašnju politiku, optužio je saveznu vladu da ne reaguje na odgovarajući način na alarmantan porast desničarskog nasilja.

-Najmanje četiri incidenta prošle godine mogla su završiti fatalno.Savezna vlada poriče ovu prijetnju, a istovremeno, planiranim rezovima u programu ‘Demokratie leben!’ (Živimo demokratiju!), demontira upravo one projekte prevencije i edukacije koji bi mogli djelovati protiv ove prijetnje- kazao je Kocak, javlja Anadolu.