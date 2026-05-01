Tursko-izraelska državljanka puštena iz pritvora: Služila u IDF-u

Tursko-izraelska državljanka Džesika Bakar (Jessica Bachar), koja je ranije služila u izraelskoj vojsci (IDF), puštena je na slobodu nakon što je bila pritvorena u Turskoj.

Prema navodima izraelskih medija, njen izlazak iz pritvora uslijedio je nakon diplomatskih kontakata i pritisaka iz Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Bakar, koja je emigrirala u Izrael u dobi od 17 godina, privedena je u februaru kada je došla u posjetu porodici u Istanbulu. Turske vlasti su je, prema izvještajima, ispitivale zbog sumnje u služenje u stranoj vojsci bez odobrenja države, što je prema turskom Krivičnom zakonu kažnjivo zatvorskom kaznom od jedne do tri godine.

Prema pisanju izraelskog medija N12, nakon što su izraelski zvaničnici saznali za slučaj, ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar navodno je intervenisao, uključujući i diplomatske kontakte s američkom stranom, što je na kraju dovelo do njenog puštanja i povratka u Izrael u okviru, kako je navedeno, tajne operacije.

Slučaj je u javnosti prvobitno privukao pažnju nakon što su je propalestinski aktivisti optužili za služenje u izraelskoj vojsci i povezali s izraelskim vojnim djelovanjem u Gazi.

Te optužbe nisu sudski potvrđene, ali su doprinijele njenom medijskom isticanju i pokretanju online kampanja.