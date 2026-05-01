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ISTANBUL

Tursko-izraelska državljanka puštena iz pritvora: Služila u IDF-u

Prema navodima izraelskih medija, njen izlazak iz pritvora uslijedio je nakon diplomatskih kontakata i pritisaka iz SAD i Izraela

Džesika Bakar. Facebook

Dž. R.

1.5.2026

Tursko-izraelska državljanka Džesika Bakar (Jessica Bachar), koja je ranije služila u izraelskoj vojsci (IDF), puštena je na slobodu nakon što je bila pritvorena u Turskoj.

Prema navodima izraelskih medija, njen izlazak iz pritvora uslijedio je nakon diplomatskih kontakata i pritisaka iz Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Bakar, koja je emigrirala u Izrael u dobi od 17 godina, privedena je u februaru kada je došla u posjetu porodici u Istanbulu. Turske vlasti su je, prema izvještajima, ispitivale zbog sumnje u služenje u stranoj vojsci bez odobrenja države, što je prema turskom Krivičnom zakonu kažnjivo zatvorskom kaznom od jedne do tri godine.

Prema pisanju izraelskog medija N12, nakon što su izraelski zvaničnici saznali za slučaj, ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar navodno je intervenisao, uključujući i diplomatske kontakte s američkom stranom, što je na kraju dovelo do njenog puštanja i povratka u Izrael u okviru, kako je navedeno, tajne operacije.

Slučaj je u javnosti prvobitno privukao pažnju nakon što su je propalestinski aktivisti optužili za služenje u izraelskoj vojsci i povezali s izraelskim vojnim djelovanjem u Gazi.

Te optužbe nisu sudski potvrđene, ali su doprinijele njenom medijskom isticanju i pokretanju online kampanja.

Prema podacima, u izraelskim oružanim snagama služi i određeni broj tursko-izraelskih državljana, njih više od 100. Vojna služba je obavezna za sve žene i muškarce u Izraelu dok je u Turskoj obavezna samo za muškarce.

Turska i Izrael imaju složen odnos koji je tokom posljednjih godina obilježen periodima saradnje i napetosti. Od incidenta s flotilom Mavi Marmara 2010. godine, kada je došlo do pogibije turskih državljana tokom izraelske vojne intervencije, odnosi su ostali osjetljivo političko pitanje.

U novijem periodu dodatne tenzije izazvale su i ratne operacije u Gazi, nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine. U tom kontekstu, političke izjave i međusobne optužbe dodatno su zaoštrile retoriku između Ankare i Tel Aviva.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) i izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) u više navrata su javno iznosili oštre kritike.

# IDF
# JESSICA BACHAR
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