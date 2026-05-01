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POČINIOCI POBJEGLI

Uznemirujući prizor: Na džamiji u Memingenu ostavljena glava svinje i bačena krv na zidove

Istraga je u toku

Uznemirujući prizor. Screenshot / Čitatelj

Dž. R.

1.5.2026

Rano jutros, nepoznate osobe su u njemačkom gradu Memmingenu oskrnavile džamiju, koristeći, prema navodima policije, životinjsku krv i svinjsku glavu.

Kako je saopćilo Policijsko predsjedništvo u Kemptenu, počinioci su gađali ulazni dio objekta balonima napunjenim, vjerovatno, životinjskom krvlju.

Tom prilikom zaprljan je zid visine oko metar i po, na kojem se nalazi simbol polumjeseca tursko-islamske zajednice u Memmingenu.

Uz to, napadači su postavili odsječenu svinjsku glavu na sam polumjesec, čime je dodatno oskrnavljen vjerski simbol. Tokom incidenta oštećena je i obližnja paketna stanica.

Počinioci su pobjegli i za sada nisu identifikovani.

Slučaj je preuzeo odjel za zaštitu ustavnog poretka kriminalističke policije u Memmingenu, koji vodi istragu zbog sumnje na ekstremistički motivisano krivično djelo. Na mjestu događaja prikupljeni su tragovi.

Nakon uviđaja, pripadnici vatrogasne službe i radnici gradske uprave očistili su ulazni prostor džamije i okolinu. Istraga je u toku.

# NAPAD
# DŽAMIJA
# MEMINGEN
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