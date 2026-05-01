Sukob u političkom vrhu Irana: Pezeškijan i Galibaf traže smjenu Aragčija zbog pokornosti IRGC-u

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf) zatražili su smjenu ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija (Abbas Araghchi), optužujući ga da je tokom nuklearnih pregovora slijedio instrukcije šefa Korpusa islamske revolucionarne garde, a da o tome nije obavijestio predsjednika, tvrde izvori upoznati sa situacijom.

Ozbiljno nezadovoljstvo

Kako navodi portal Iran International, Pezeškijan i Galibaf smatraju da je Aragči posljednjih sedmica djelovao manje kao ministar koji provodi državnu politiku, a više kao saradnik Ahmada Vahidija (Ahmad Vahidi), komandanta IRGC-a.

Prema istim izvorima, Aragči je u protekle dvije sedmice donosio odluke bez informisanja Pezeškijana, dok je istovremeno bio u potpunoj koordinaciji s Vahidijem i postupao prema njegovim direktivama.

Takav razvoj događaja izazvao je ozbiljno nezadovoljstvo kod Pezeškijana, koji je, prema navodima, bliskim saradnicima poručio da će smijeniti Aragčija ukoliko se takva praksa nastavi.

Vidljive podjele

Podjele između političkog vrha i IRGC-a postale su vidljive i krajem marta, kada je došlo do oštrog sukoba između Pezeškijana i Vahidija zbog načina vođenja rata i njegovih posljedica po život građana i ekonomiju zemlje.

Nekoliko dana kasnije pojavile su se informacije da je Pezeškijan frustriran jer se našao u "potpunom političkom ćorsokaku", te da mu je čak uskraćena mogućnost da imenuje zamjene za poginule zvaničnike tokom sukoba.

Prema tim navodima, Vahidi je istakao da, zbog ratnih okolnosti, ključne pozicije u državi moraju biti direktno pod kontrolom IRGC-a.

Portal Iran International, pozivajući se na izvore iz Irana, navodi i da je Galibaf podnio ostavku na mjesto šefa pregovaračkog tima sa Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što je upozoren zbog pokušaja da pitanje nuklearne energije uključi u pregovore.

U međuvremenu, Aragči je pokušao preuzeti vodeću ulogu u pregovorima nakon Galibafovog povlačenja, te je 24. aprila sam otputovao u Islamabad kako bi prenio prijedlog Teherana pakistanskim zvaničnicima. Taj prijedlog je, prema medijskim izvještajima, kasnije odbio američki predsjednik Donald Tramp.

Dodatne podjele potvrđene su i u parlamentu, gdje grupa zastupnika bliska tvrdolinijašu Saidu Džaliliju (Saeed Jalili) 27. aprila nije željela potpisati izjavu podrške pregovaračkom timu, uprkos činjenici da ju je podržao 261 drugi zastupnik.