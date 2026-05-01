Njemački vicekancelar kritikovao Trampa: "On bi trebao pogledati nered koji je sam napravio"

U nastavku višednevnog transatlantskog spora, njemački vicekancelar u petak je kritikovao predsjednika SAD-a Donalda Trampa zbog njegove strategije prema Iranu, istovremeno ga pozvavši da što prije okonča rat.

- Mislim da je zaista vjerovao da će to biti stvar od dva ili tri dana i da će onda sve biti u redu. On sada snosi odgovornost da osigura da ovaj rat u Iranu brzo završi - rekao je Lars Klingbajl na događaju povodom Praznika rada u zapadnom gradu Bergkamen.

On je također stao u odbranu kancelara Fridriha Merca nakon kritika koje je američki predsjednik uputio ove sedmice.