Njemački vicekancelar kritikovao Trampa: "On bi trebao pogledati nered koji je sam napravio"

U nastavku višednevnog transatlantskog spora, njemački vicekancelar u petak je kritikovao predsjednika SAD-a Donalda Trampa zbog njegove strategije prema Iranu, istovremeno ga pozvavši da što prije okonča rat.
- Mislim da je zaista vjerovao da će to biti stvar od dva ili tri dana i da će onda sve biti u redu. On sada snosi odgovornost da osigura da ovaj rat u Iranu brzo završi - rekao je Lars Klingbajl na događaju povodom Praznika rada u zapadnom gradu Bergkamen.
On je također stao u odbranu kancelara Fridriha Merca nakon kritika koje je američki predsjednik uputio ove sedmice.
- Zaista nam ne trebaju savjeti Donalda Trampa. On bi trebao pogledati nered koji je sam napravio. Trebao bi osigurati da se sada vode ozbiljni mirovni pregovori u Iranu - rekao je Klingbajl.
- I to posebno kažem u svjetlu posljednjih dana, kada je davao komentare o njemačkoj saveznoj vladi i kancelaru - dodao je.
Tramp je ranije ove sedmice tvrdio da njemački kancelar smatra prihvatljivim da Iran posjeduje nuklearno oružje, što je dodatno pogoršalo odnose između saveznika.
Na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je također naveo da Merc "ne zna o čemu govori" te upozorio da bi nuklearno naoružani Teheran držao svijet "kao taoca".