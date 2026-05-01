Osuđena nastavnica koja je zavela i obljubila učenika (15): Otkriveni detalji prepiske, dječak ima traume

Nastavnica specijalnog obrazovanja koja je zavela učenika (15) i imala intimne odnose sa njim, osuđena je na tri godine zatvora. Karli Rej (37) uhapšena je u oktobru 2024. u svom domu u Mereveteru u regionu Hanter u Novom Južnom Velsu, nakon što se saznalo da je imala seksualne odnose sa tinejdžerom iz svoje škole.

Prema dostupnim informacijama, dječak nije bio učenik njenog odjeljenja niti mu je bila potrebna specijalna podrška.

Suze u sudnici

Na sudu se izjasnila krivom za četiri krivična djela, uključujući odnos s maloljetnikom uzrasta između 14 i 16 godina te njegovo navođenje na nezakonite aktivnosti. Također je priznala posjedovanje materijala o zlostavljanju djece i pokušaj ometanja pravosudnog postupka.

Tokom izricanja presude u Okružnom sudu u Njukaslu, Rej je plakala i pokušavala govoriti, dok se iz sudnice čulo: "Nemojte to da radite, molim vas".

Dječak ima traume

Sudu je pročitana izjava o uticaju na žrtvu, u kojoj je dječak naveo da ga događaj i dalje prati. "Svaki put kada prođem pored škole, pomislim na to", stoji u njegovoj izjavi. Također je istakao da se osjećao kao da je razočarao svoju porodicu.

Tokom postupka utvrđeno je da je Rej s dječakom najprije komunicirala, a potom ga 2024. godine nagovorila da koristi aplikaciju za šifrovane poruke. Nakon toga su se sastali na sportskom terenu, gdje je došlo do nedozvoljenog odnosa.

U porukama koje je sud pregledao, Rej je priznala odgovornost, napisavši da je sve "njena krivica" i da preuzima "punu odgovornost".

Sudija je naveo da ne vjeruje da će optužena ponoviti krivično djelo te da prihvata nalaz vještaka prema kojem je u vrijeme počinjenja bila u stanju manije. Ipak, istakao je da nije uvjeren da je pokazala iskreno kajanje, uprkos tome što je završila kurs zaštite djece i što je žrtvu upoznala kroz školu u kojoj je radila.