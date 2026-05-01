Sukobi na ulicama Istanbula: Policija blokirala Taksim, stotine privedenih tokom prvomajskih protesta

Tradicionalna okupljanja turskih ljevičarskih grupa na Taksimu godinama su zabranjena, pa su se učesnici protesta ove godine okupili na drugim lokacijama širom grada.

Stotine demonstranata okupile su se u Istanbulu povodom 1. maja, a protesti su prerasli u sukobe s policijom koja im nije dozvolila dolazak na centralni trg Taksim.

Demonstranti su pokušali krenuti iz Mecidiyekoya prema Taksimu, ali ih je policija zaustavila postavljanjem jakog kordona, uz upotrebu vodenih topova i suzavca.

Prema podacima Udruženja advokata CHD, gotovo 400 osoba je uhapšeno, dok su snimci s terena pokazali intervenciju policije koja je iz vozila za razbijanje demonstracija ispaljivala suzavac prema okupljenima.

Na snimcima koje je objavio opozicioni kanal HALK TV vidi se i predsjednik Turske radničke partije Erkan Baš (Erkan Baş), koji je poprskan biber-sprejem tokom intervencije policije.

- Oni na vlasti već govore 365 dana u godini, pa neka radnici barem jedan dan u godini govore o teškoćama s kojima se suočavaju - poručio je Baš.