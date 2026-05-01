Iran traži rješenje za Trampovu blokadu Hormuza: Razmatrali i "plan delfina", ali opcija je izgleda samo jedna

Iran pokušava da pronađe odgovor na američku blokadu Hormuškog moreuza, dok se, prema ocjenama analitičara, sve više sužava prostor za ranije strategije koje je Teheran godinama koristio.

Više od četiri decenije Iran je ublažavao američki ekonomski pritisak prodajom nafte Kini i oslanjanjem na mreže zaobilaženja sankcija, dok je istovremeno pokušavao da se suprotstavi vojnoj nadmoći SAD-a kroz asimetrične i gerilske taktike. Međutim, blokada američke mornarice i ograničenje pomorskih ruta sada, kako se ocjenjuje, dovode u pitanje održivost tog pristupa.

Teheran je, prema dostupnim informacijama, smatrao da stiče prednost nakon početka sukoba u februaru, kada su iranske snage napadale brodove u Hormuškom moreuzu, čime je ozbiljno poremećen komercijalni saobraćaj i ugrožen globalni protok nafte i tečnog prirodnog gasa. Time je, prema procjenama, blokirano oko petine svjetske nafte i LNG-a. Međutim, šest sedmica nakon početka sukoba, Sjedinjene Američke Države su odgovorile potpunim ograničavanjem isporuka iz iranskih luka.

Nova realnost

Ta mjera je, prema izvještajima, zaustavila i iransku mrežu takozvanih "sivih brodova", koja je godinama omogućavala zaobilaženje sankcija tako što su tankeri gasili transpondere na otvorenom moru i tajno prebacivali naftu ka Kini. U novim uslovima, takvi brodovi više nisu mogli da probiju pomorski kordon američkih ratnih snaga koje su ih pratile sve do Indijskog okeana.

- U Hormuškom moreuzu Iran je uspio da stvori krizu povjerenja na tržištu. Ali poremećaj nije isto što i kontrola - rekao je Dejvid Des Roš, bivši direktor za politiku Perzijskog zaljeva u američkom Ministarstvu odbrane.

On je dodao da se Iran sada suočava sa novom realnošću.

- Sa američkom blokadom suočava se sa obračunom - istakao je za The Wall Street Journal.

Preusmjeravanje trgovine i alternativni pravci, prema ocjenama stručnjaka, neće biti dovoljni da nadomjeste gubitke. Iran je pokušavao da dio nafte preusmjeri željeznicom prema Kini, dok se uvoz hrane odvija kopnenim rutama preko Kavkaza i Pakistana. Ipak, Iransko brodarsko udruženje navodi da se samo oko 40 posto trgovine može preusmjeriti izvan blokiranih luka, prenijela je agencija Fars, povezana s iranskim sigurnosnim strukturama.

Podjele na vrhu

Rastući rizik od eskalacije dodatno je produbio podjele unutar iranskog političkog vrha, između umjerenih i tvrdolinijaša. U prvoj grupi nalazi se predsjednik Masud Pezeškijan, dok se nasuprot njemu nalaze politički krugovi bliski Saidu Galibafu, bivšem predsjedničkom kandidatu i predstavniku konzervativnog bloka.

Umjereni dio vlasti zagovara pregovore i postizanje dogovora sa administracijom Donalda Trampa, uz uvjerenje da Washington traži izlaz iz sukoba. Istovremeno upozoravaju na iscrpljenost stanovništva nakon početnog talasa nacionalne mobilizacije.

- Režim mora nešto da uradi da bi prekinuo ovu blokadu. Umjereni žele dogovor jer smatraju da je dalje razaranje političko samoubistvo - rekao je Said Golkar, istraživač sa Univerziteta Tenesi u Čatanugi.

S druge strane, dio tvrdolinijaša smatra da Iran mora preuzeti vojnu inicijativu kako bi povećao cijene nafte i izvršio pritisak na SAD. Oni tvrde da je trenutna blokada ozbiljnija od ranijih sankcija i da predstavlja direktan čin rata koji zahtijeva vojni odgovor.

Iranski vrhovni lider Modžtaba Hamnei u četvrtak je uputio novu prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama.

- Stranci koji čine zlo pripadaju dubinama vode - navedeno je u njegovoj pisanoj izjavi koju je pročitao voditelj državne televizije. Hamnei se nije pojavljivao u javnosti otkako je naslijedio svog oca Alija Hamneija, koji je ubijen 28. februara u izraelskom napadu.

Obnova sukoba

Stručnjaci upozoravaju da se blokada sve manje posmatra kao alternativa ratu, a sve više kao njegov nastavak drugim sredstvima.

- Kao rezultat toga, iranski donosioci odluka bi uskoro mogli zaključiti da je obnavljanje sukoba manje skupo nego nastavak dugotrajne blokade - rekao je Hamidreza Azizi, istraživač specijalizovan za Bliski istok pri institutu SWP u Berlinu.

Iranski zvaničnici su rekli da Teheran može da koristi prethodno neupotrebljeno oružje za napade na američke ratne brodove, od podmornica do delfina koji nose mine. Islamska revolucionarna garda je zaprijetila i mogućom eskalacijom kroz presijecanje telekomunikacionih kablova u Hormuškom moreuzu, što bi moglo poremetiti internet saobraćaj širom svijeta.

U javnosti su se pojavile i informacije o prijetnjama presijecanja podmorskih komunikacionih kablova u Hormuškom moreuzu, što bi moglo uticati na globalni internet saobraćaj. Novinska agencija Tasnim, bliska Revolucionarnoj gardi, objavila je i mapu tih kablova uz implicitne poruke o mogućim metama.

Produžena blokada

Tokom vikenda, Teheran je, prema navodima izvora, posrednicima u regionu ponudio obustavu napada u moreuzu u zamjenu za ukidanje blokade luka, prekid rata i odlaganje nuklearnih pregovora.

Donald Tramp je, prema izvještajima, poručio saradnicima da se pripreme za produženu blokadu koja bi mogla trajati sve dok Iran ne prihvati američke uslove u vezi s nuklearnim programom.

- Blokada je genijalna, u redu, blokada je sto posto sigurna - rekao je Tramp kasnije novinarima.

Američke snage su, prema podacima Centralne komande, naredile povratak ili promjenu kursa za oko 44 komercijalna broda povezana s Iranom. Istovremeno, nema potvrda da je ijedan iranski tanker uspio probiti blokadu i isporučiti naftu kupcima u Kini.

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Arakči izjavio je da Teheran traži načine da "neutralizuje ograničenja" u pomorskom saobraćaju. Procjenjuje se da je veliki dio iranskih pomorskih kapaciteta uništen tokom sukoba, što dodatno otežava mogućnost direktnog suprotstavljanja američkim snagama.

Iran, prema ocjenama analitičara, računa na to da će Sjedinjene Američke Države prve popustiti kako bi stabilizovale globalna tržišta i cijene goriva. Vašington, s druge strane, polazi od procjene da će ekonomski pritisak natjerati Teheran na ustupke. Ekonomija Irana već trpi ozbiljne posljedice, uključujući rast nezaposlenosti, inflaciju i pad životnog standarda, dok je vrijednost nacionalne valute značajno oslabila i nastavila da pada u odnosu na dolar.