Poginulo pet ljudi u avionu koji se srušio na području Teksasa

Pet osoba je poginulo u padu malog aviona koji se kasno u četvrtak srušio u blizini Ostina u Teksasu.

Nesreća se dogodila oko 23:30 po lokalnom vremenu u Vimberliju, mjestu udaljenom oko 70 km od Austina, piše Reuters.

Istragu o padu aviona tipa Cessna 421C provest će Nacionalni odbor za sigurnost prometa i Savezna uprava za avijaciju.

Na mjesto na kojem se desila nesreća, odmah su izašle hitne službe, a it Ureda za nacionalnu sigurnost i upravljanje hitnim situacijama okruga Hejz, saopćeno je kako prvi podaci o nesreći govore da se avion srušio pri velikoj brzini.

Iz agencije su također potvrdili da je drugi avion, koji se u vrijeme nesreće nalazio u blizini, sigurno sletio u Nju Bronfels.