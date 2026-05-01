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ISTRAGA U TOKU

Poginulo pet ljudi u avionu koji se srušio na području Teksasa

Iz agencije su također potvrdili da je drugi avion, koji se u vrijeme nesreće nalazio u blizini, sigurno sletio u Nju Bronfels

Cessna 421c. Screenshot

B. S.

1.5.2026

Pet osoba je poginulo u padu malog aviona koji se kasno u četvrtak srušio u blizini Ostina u Teksasu. 

Nesreća se dogodila oko 23:30 po lokalnom vremenu u Vimberliju, mjestu udaljenom oko 70 km od Austina, piše Reuters. 

Istragu o padu aviona tipa Cessna 421C provest će Nacionalni odbor za sigurnost prometa i Savezna uprava za avijaciju. 

Na mjesto na kojem se desila nesreća, odmah su izašle hitne službe, a it Ureda za nacionalnu sigurnost i upravljanje hitnim situacijama okruga Hejz, saopćeno je kako prvi podaci o nesreći govore da se avion srušio pri velikoj brzini. 

Iz agencije su također potvrdili da je drugi avion, koji se u vrijeme nesreće nalazio u blizini, sigurno sletio u Nju Bronfels.

# NESREĆA
# AUSTIN
# CESSNA
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