Nakon Njemačke, Tramp najavio povlačenje trupa iz Španije i Italije: Rim zatečen odlukom

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) uvrstio je Italiju i Španiju na spisak evropskih država kojima prijeti povlačenjem vojske.

Ovaj potez dio je njegove opsežne strategije preispitivanja vojnog angažmana SAD na tlu Evrope. Kao glavni razlog za ovakav stav, Tramp navodi nezadovoljstvo odnosom ovih zemalja prema američkim vojnim operacijama u Iranu.

Na novinarski upit o mogućem povlačenju, Tramp je odgovorio:

- Pogledajte, zašto ne bih? Italija nam nije bila ni od kakve pomoći, a Španija je bila užasna, apsolutno užasna.

Uzroci neslaganja sa Rimom i Madridom

Odnosi su zahladnjeli prvenstveno zbog javnih kritika koje su ove dvije države uputile na račun američke politike na Bliskom istoku.

Premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni), nekadašnja bliska saveznica, distancirala se od Trampa odbijajući učešće u sukobu.