Nakon Njemačke, Tramp najavio povlačenje trupa iz Španije i Italije: Rim zatečen odlukom

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) uvrstio je Italiju i Španiju na spisak evropskih država kojima prijeti povlačenjem vojske.
Ovaj potez dio je njegove opsežne strategije preispitivanja vojnog angažmana SAD na tlu Evrope. Kao glavni razlog za ovakav stav, Tramp navodi nezadovoljstvo odnosom ovih zemalja prema američkim vojnim operacijama u Iranu.
Na novinarski upit o mogućem povlačenju, Tramp je odgovorio:
- Pogledajte, zašto ne bih? Italija nam nije bila ni od kakve pomoći, a Španija je bila užasna, apsolutno užasna.
Uzroci neslaganja sa Rimom i Madridom
Odnosi su zahladnjeli prvenstveno zbog javnih kritika koje su ove dvije države uputile na račun američke politike na Bliskom istoku.
Premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni), nekadašnja bliska saveznica, distancirala se od Trampa odbijajući učešće u sukobu.
Tramp je taj potez prokomentarisao rekavši da joj je "nedostajalo hrabrosti", a dodatne tenzije izazvale su njene osude predsjednikovih "neprihvatljivih" izjava o papi Lavu.
Također, Rim je zabranio korištenje baze na Siciliji za transport oružja jer SAD nisu poštovale procedure odobrenja.
Premijer Pedro Sančez (Sanchez) pozicionirao se kao najoštriji kritičar rata, zbog čega mu je Tramp prijetio trgovinskim embargom, pa čak i nerealnom opcijom suspenzije iz NATOa
Ove prijetnje dolaze nakon sličnih napada na kancelara Fridriha Merca (Friedricha Merza), kojeg je Tramp kritikovao zbog energetske politike, migracija, te odnosa prema ratovima u Ukrajini i Iranu.
Odgovor Italije i značaj američkih baza
Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto (Guido Crosetto) odbacio je tvrdnje o izostanku saradnje, posebno ističući doprinos Rima sigurnosti u Hormuškom moreuzu, te kratko prokomentarisao:
- Ne razumijem razloge.
Povlačenje vojske predstavljalo bi ozbiljan sigurnosni izazov za Italiju.
Prema pisanju lista La Repubblica, u zemlji se nalazi sedam američkih baza sa oko 15.000 vojnika. One su ključne za italijansku protuzračnu odbranu, a procjenjuje se da bi Italiji trebalo deset godina da samostalno nadoknadi te sisteme.