Iranski zvaničnik uzvraća Amerikancima: Pentagon iznosi neistine, Netanjahuova kocka donijela je ogromne gubitke Vašingtonu

Iranski ministar vanjskih poslova, Abas Aragči (Abbas Araghchi), oštro je kritikovao navode Pentagona iznesene tokom saslušanja američkog ministra odbrane Pita Hegseta (Pete Hegseth).

Dok Vašington tvrdi da je rat s Iranom do sada koštao Sjedinjene Američke Države 25 milijardi dolara, Aragči tvrdi da su stvarni gubici drastično veći.

Direktni i indirektni troškovi

Šef iranske diplomatije iznio je vlastitu računicu o finansijskom utjecaju sukoba na američku ekonomiju:

Aragči tvrdi da je stvarni trošak dosegao 100 milijardi dolara, optužujući Pentagon za neistine.