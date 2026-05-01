Iranski zvaničnik uzvraća Amerikancima: Pentagon iznosi neistine, Netanjahuova kocka donijela je ogromne gubitke Vašingtonu

Iranski ministar vanjskih poslova, Abas Aragči (Abbas Araghchi), oštro je kritikovao navode Pentagona iznesene tokom saslušanja američkog ministra odbrane Pita Hegseta (Pete Hegseth).
Dok Vašington tvrdi da je rat s Iranom do sada koštao Sjedinjene Američke Države 25 milijardi dolara, Aragči tvrdi da su stvarni gubici drastično veći.
Direktni i indirektni troškovi
Šef iranske diplomatije iznio je vlastitu računicu o finansijskom utjecaju sukoba na američku ekonomiju:
Aragči tvrdi da je stvarni trošak dosegao 100 milijardi dolara, optužujući Pentagon za neistine.
- Pentagon laže. Netanyahuovo (Netanyahu) kockanje je direktno koštalo Ameriku 100 milijardi dolara do sada, četiri puta više nego što se tvrdi - poručio je ministar.
Prema njegovim riječima, indirektne posljedice su još teže za stanovništvo SAD.
- Indirektni troškovi za američke poreske obveznike su mnogo veći. Mjesečni račun za svako američko domaćinstvo iznosi 500 dolara i brzo raste - dodao je on.
Dokazi i politička poruka
Kao potporu svojim tvrdnjama, Aragči je priložio grafikone koji prikazuju porast broja amerikanaca koji prijavljuju pogoršanje sopstvene finansijske situacije, trend rasta američkog nacionalnog duga.
Zaključujući svoj osvrt na odnos SAD i Izraela, ministar je istakao:
- Izrael na prvom mjestu uvijek znači Amerika posljednja.