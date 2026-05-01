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VJETAR OTEŽAVA GAŠENJE

Veliki požar u Italiji, više od 3.000 ljudi evakuisano

Nadležni upozoravaju da snažan vjetar i dalje otežava posao vatrogascima, dok se situacija na aktivnim požarnim linijama neprestano nadzire

Požar u Toskani. Screenshot

B. S.

1.5.2026

Zbog šumskog požara koji bjesni više od 24 sata u italijanskoj regiji Toskana, vlasti su provele evakuaciju 3.500 osoba. 

Vatrena stihija je do sada uništila preko 800 hektara zemljišta na planinskom terenu između gradova Luca i Piza.

Situacija je posebno kritična u općini San Đulijano Terme, odakle navode da je požar, potpomognut vjetrom, krenuo ka selu Asijano. 

U akcijama na terenu angažovani su značajni resursi.

Iz zraka: tri aviona za gašenje požara ("vodene bombe") i jedan helikopter.

Sa zemlje: 19 vatrogasnih vozila, uz podršku vojske i policije.

Za evakuisane građane otvorena su hitna skloništa u lokalnim sportskim objektima. Prema zvaničnim podacima, u ovim centrima je trenutno smješteno 107 osoba.

Nadležni upozoravaju da snažan vjetar i dalje otežava posao vatrogascima, dok se situacija na aktivnim požarnim linijama neprestano nadzire.

# POŽAR
# TOSKANA
# ITALIJA
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