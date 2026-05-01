Tramp najavio povećanje carina na automobile iz EU-a na 25 posto

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je u petak da će od naredne sedmice povećati carine na uvoz putničkih i teretnih vozila iz Evropske unije u Sjedinjene Američke Države na 25 posto.

Tramp je u objavi na platformi Truth Social naveo da je razlog za ovakvu odluku to što Evropska unija, kako tvrdi, ne poštuje ranije dogovoreni trgovinski sporazum.

- Zadovoljstvo mi je objaviti da ću, na osnovu činjenice da se Evropska unija ne pridržava našeg u potpunosti dogovorenog trgovinskog sporazuma, sljedeće sedmice povećati carine koje se naplaćuju Evropskoj uniji za automobile i kamione koji dolaze u Sjedinjene Američke Države. Carina će biti povećana na 25 posto - naglasio je Tramp.

Ipak, dodao je da će uvoz biti oslobođen carine ukoliko se vozila proizvode unutar Sjedinjenih Američkih Država.

- U potpunosti je shvaćeno i dogovoreno da, ukoliko proizvode automobile i kamione u pogonima u SAD-u, neće biti carina“, poručio je Tramp, istakavši da je u toku izgradnja brojnih automobilskih postrojenja u koje je uloženo više od 100 milijardi dolara, što je, kako navodi, rekord u historiji automobilske industrije.

Ove fabrike, u kojima će raditi američki radnici, bit će otvorene uskoro, a Tramp je situaciju u američkoj privredi opisao kao neviđenu.

- Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - zaključio je Tramp u svojoj objavi.