Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAKON POSJETE

U čast Kralja Čarlsa, Tramp ukinuo sve tarife na viski

Kralj i kraljica su me natjerali da uradim nešto što niko drugi nije mogao uraditi, a da nisu ni pitali, kazao je Tramp

Kralj Čarls i Donald Tramp. AP

B. S.

1.5.2026

Nakon posjete kralja Čarlsa (Charlesa) Bijeloj kući, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) iskazao je diplomatsku naklonost najavom ukidanja svih tarifa na uvoz viskija. 

Tramp je pojasnio da ovom odlukom želi odati priznanje britanskom suverenu.

- U čast kralja i kraljice Ujedinjenog Kraljevstva, koji su upravo napustili Bijelu kuću i koji će se uskoro vratiti u svoju divnu zemlju, ukinut ću tarife i ograničenja na viski koja se odnose na mogućnost Škotske da sarađuje sa Commonwealthom Kentakija po pitanju viskija i burbona - objavio je Tramp, ističući da su ove industrije od velikog značaja za obje regije. On je dodao: 

- Kralj i kraljica su me natjerali da uradim nešto što niko drugi nije mogao uraditi, a da nisu ni pitali.

Kontekst trgovinskih odnosa

Ova odluka predstavlja ublažavanje mjera iz trgovinskog sporazuma potpisanog 2025. godine, koji je SAD omogućavao uvođenje osnovne tarife od 10 posto na većinu robe porijeklom iz Velike Britanije. 

Prema Trampovim riječima, novi potez će značiti olakšice specifično za sektor alkoholnih pića.

Utjecaj na industriju

Škotski proizvođači već duži period trpe ozbiljne finansijske posljedice zbog postojećih nameta.

Udruženje škotskih proizvođača viskija (SWA) navodi da tarife uzrokuju sedmični trošak od oko četiri miliona funti.

Velike kompanije poput Diagea, u čijem su vlasništvu brendovi Johnnie Walker, Talisker i Lagavulin, već su počele smanjivati obim proizvodnje u nekim destilerijama uslijed tržišnih promjena i pada potražnje.

Nakon Trampove najave, iz Udruženja škotskih proizvođača viskija (SWA) poručili su da bi ovakav dogovor mogao biti presudan za oporavak i dalji razvoj ove privredne grane.

# SAD
# DONALD TRUMP
# KRALJ ČARLS III
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.