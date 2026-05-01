U čast Kralja Čarlsa, Tramp ukinuo sve tarife na viski

Nakon posjete kralja Čarlsa (Charlesa) Bijeloj kući, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) iskazao je diplomatsku naklonost najavom ukidanja svih tarifa na uvoz viskija.

Tramp je pojasnio da ovom odlukom želi odati priznanje britanskom suverenu.

- U čast kralja i kraljice Ujedinjenog Kraljevstva, koji su upravo napustili Bijelu kuću i koji će se uskoro vratiti u svoju divnu zemlju, ukinut ću tarife i ograničenja na viski koja se odnose na mogućnost Škotske da sarađuje sa Commonwealthom Kentakija po pitanju viskija i burbona - objavio je Tramp, ističući da su ove industrije od velikog značaja za obje regije. On je dodao:

- Kralj i kraljica su me natjerali da uradim nešto što niko drugi nije mogao uraditi, a da nisu ni pitali.

Kontekst trgovinskih odnosa

Ova odluka predstavlja ublažavanje mjera iz trgovinskog sporazuma potpisanog 2025. godine, koji je SAD omogućavao uvođenje osnovne tarife od 10 posto na većinu robe porijeklom iz Velike Britanije.