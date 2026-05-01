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ZRAČNI UDAR

Ukrajinski napad na Donjecku oblast: Ubijeno 15 elitnih ruskih padobranaca

Riječ je o pripadnicima ruske 76. gardijske zračno-jurišne divizije, koja se smatra jednom od elitnih jedinica

Ukrajinski napad na Donjecku oblast. Platforma X

M. Až.

1.5.2026

U ukrajinskom zračnom napadu na području Donjecke oblasti poginulo je 15 pripadnika ruske elitne jedinice padobranaca.

- Neprijatelj nastavlja vršiti pritisak, pokušavajući probiti odbranu i učvrstiti se u naselju. Neprijatelj koristi stambene i poslovne objekte kao zaklon - navodi se u ukrajinskom izvještaju.

Kao odgovor, jedinice u zoni odgovornosti 7. korpusa za brzo reagovanje Zračno-desantnih snaga Ukrajine provode izviđanje i izvode udare na grupe ruskih snaga.

Prema prvim informacijama, život je izgubilo najmanje 15 ruskih vojnika.

Riječ je o pripadnicima ruske 76. gardijske zračno-jurišne divizije, koja se smatra jednom od elitnih jedinica.

Video snimak koji je objavio korpus prikazuje trenutak udara na objekat u kojem se nalazilo rusko vojno osoblje.

# DONJECK
# RUSIJA
# UKRAJINA
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