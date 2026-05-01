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STRAVIČNA NESREĆA

Petero poginulih u Francuskoj: Automobil pao sa visine od 20 metara i zapalio se

Vatrogasci su intervenisali oko 14.00 sati zbog vozila koje je izletjelo sa kolovoza i palo niz padinu

Stravična nesreća u Francuskoj. Screenshot

B. S.

1.5.2026

Najmanje pet osoba poginulo je kada je automobil sletio sa puta i pao sa visine od oko 20 metara, nakon čega se zapalio, u mjestu Sara, u departmanu Ardeš, na jugoistoku Francuske, saopćile su francuske vlasti.

Vatrogasci su intervenisali oko 14.00 sati zbog vozila koje je izletjelo sa kolovoza i palo niz padinu, prenosi francuski Figaro.

Po dolasku na lice mjesta, automobil je već bio u potpunosti zahvaćen vatrom. 

Prema navodima vatrogasne službe, u vozilu je uočeno najmanje pet tijela, dok su putnici bili starosti između 17 i 20 godina.

# POŽAR
# FRANCUSKA
# AUTOMOBIL
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