Iran pogubio 21-godišnjeg muškarca zbog "neprijateljstva prema Bogu": Međunarodna javnost u šoku

U zatvoru Dastgerd u Isfahanu pogubljen je 21-godišnji Sasan Azdvar, karate šampion, pod optužbom za "neprijateljstvo prema Bogu" i "saradnju s neprijateljem".

Azdvar je uhapšen tokom protesta u januaru, a vlasti su ga teretile za napad na vozilo snaga bezbjednosti. Njegova sahrana održana je pod strogim mjerama osiguranja uz prisustvo samo deset članova porodice.

Kontroverze oko sudskog postupka:

Dok vlasti tvrde da je Azdvar napadao policiju kamenjem i pokušao zapaliti vozilo, organizacija Hengaw navodi da su optužbe bile pravno nejasne i bez dokaza.