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SMRTNA KAZNA

Iran pogubio 21-godišnjeg muškarca zbog "neprijateljstva prema Bogu": Međunarodna javnost u šoku

Ova situacija izazvala je oštre reakcije svjetske javnosti koja egzekuciju mladog sportiste vidi kao dio šireg talasa državne represije

Sasan Azadvar. Screenshot

B. S.

1.5.2026

U zatvoru Dastgerd u Isfahanu pogubljen je 21-godišnji Sasan Azdvar, karate šampion, pod optužbom za "neprijateljstvo prema Bogu" i "saradnju s neprijateljem". 

Azdvar je uhapšen tokom protesta u januaru, a vlasti su ga teretile za napad na vozilo snaga bezbjednosti. Njegova sahrana održana je pod strogim mjerama osiguranja uz prisustvo samo deset članova porodice.

Kontroverze oko sudskog postupka:

Dok vlasti tvrde da je Azdvar napadao policiju kamenjem i pokušao zapaliti vozilo, organizacija Hengaw navodi da su optužbe bile pravno nejasne i bez dokaza.

Izvještaji ukazuju na to da je Azdvar bio izložen fizičkoj i psihičkoj torturi kako bi se iznudilo priznanje, a advokati tvrde da su mu optužbe nametnute prisilom.

Upozorenja međunarodnih organizacija

Međunarodne organizacije, uključujući UN i Amnesty International, upozoravaju na dramatičan porast egzekucija i hapšenja od početka ratnih sukoba u regiji.

Prema podacima UN, od početka napada izvršena je najmanje 21 egzekucija, dok je preko 4.000 ljudi uhapšeno.

Amnesty International upozorava na praksu prinudnih nestanaka i sistemske torture u iranskim zatvorima.

Ova situacija izazvala je oštre reakcije svjetske javnosti koja egzekuciju mladog sportiste vidi kao dio šireg talasa državne represije.

# IRAN
# POGUBLJENJE
# DASTGERD
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