Iran pogubio 21-godišnjeg muškarca zbog "neprijateljstva prema Bogu": Međunarodna javnost u šoku

U zatvoru Dastgerd u Isfahanu pogubljen je 21-godišnji Sasan Azdvar, karate šampion, pod optužbom za "neprijateljstvo prema Bogu" i "saradnju s neprijateljem".
Azdvar je uhapšen tokom protesta u januaru, a vlasti su ga teretile za napad na vozilo snaga bezbjednosti. Njegova sahrana održana je pod strogim mjerama osiguranja uz prisustvo samo deset članova porodice.
Kontroverze oko sudskog postupka:
Dok vlasti tvrde da je Azdvar napadao policiju kamenjem i pokušao zapaliti vozilo, organizacija Hengaw navodi da su optužbe bile pravno nejasne i bez dokaza.
Izvještaji ukazuju na to da je Azdvar bio izložen fizičkoj i psihičkoj torturi kako bi se iznudilo priznanje, a advokati tvrde da su mu optužbe nametnute prisilom.
Upozorenja međunarodnih organizacija
Međunarodne organizacije, uključujući UN i Amnesty International, upozoravaju na dramatičan porast egzekucija i hapšenja od početka ratnih sukoba u regiji.
Prema podacima UN, od početka napada izvršena je najmanje 21 egzekucija, dok je preko 4.000 ljudi uhapšeno.
Amnesty International upozorava na praksu prinudnih nestanaka i sistemske torture u iranskim zatvorima.
Ova situacija izazvala je oštre reakcije svjetske javnosti koja egzekuciju mladog sportiste vidi kao dio šireg talasa državne represije.