Tramp najavio novi udar na EU, stigao odgovor Brisela

Najava američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) o povećanju carina na automobile iz Evropske unije izazvala je oštre reakcije iz Brisela, gdje poručuju da takvi potezi dovode u pitanje pouzdanost Sjedinjenih Američkih Država kao trgovinskog partnera.

Predsjednik Odbora za trgovinu Evropskog parlamenta Bernd Lange (Bernd Lange) poručio je da posljednje odluke Vašingtona nisu u duhu partnerskih odnosa.

- Posljednji potez pokazuje koliko je nepouzdana američka strana. Ovo nije način na koji se tretiraju bliski partneri. Sada možemo odgovoriti samo s krajnjom jasnoćom i čvrstinom, oslanjajući se na snagu vlastite pozicije - rekao je Lange.

Dodao je i da je ponašanje Donalda Trampa "neprihvatljivo", naglašavajući da se Evropska unija pridržavala trgovinskog sporazuma postignutog sa SAD-om prošle godine u Škotskoj, kojim su utvrđene carine od 15 posto na većinu robe iz EU, čime je izbjegnut širi trgovinski sukob.

Lange je istakao da je američka strana u više navrata kršila sporazum.

- Na primjer, više od 400 proizvoda koji sadrže čelik i aluminij sada je podložno prosječnoj carini od 26 posto - naveo je.