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OŠTRE REAKCIJE

Tramp najavio novi udar na EU, stigao odgovor Brisela

Posljednji potez pokazuje koliko je nepouzdana američka strana, poručio je Lange

Donald Tramp. AP

M. Až.

1.5.2026

Najava američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) o povećanju carina na automobile iz Evropske unije izazvala je oštre reakcije iz Brisela, gdje poručuju da takvi potezi dovode u pitanje pouzdanost Sjedinjenih Američkih Država kao trgovinskog partnera.

Predsjednik Odbora za trgovinu Evropskog parlamenta Bernd Lange (Bernd Lange) poručio je da posljednje odluke Vašingtona nisu u duhu partnerskih odnosa.

- Posljednji potez pokazuje koliko je nepouzdana američka strana. Ovo nije način na koji se tretiraju bliski partneri. Sada možemo odgovoriti samo s krajnjom jasnoćom i čvrstinom, oslanjajući se na snagu vlastite pozicije - rekao je Lange.

Dodao je i da je ponašanje Donalda Trampa "neprihvatljivo", naglašavajući da se Evropska unija pridržavala trgovinskog sporazuma postignutog sa SAD-om prošle godine u Škotskoj, kojim su utvrđene carine od 15 posto na većinu robe iz EU, čime je izbjegnut širi trgovinski sukob.

Lange je istakao da je američka strana u više navrata kršila sporazum.

- Na primjer, više od 400 proizvoda koji sadrže čelik i aluminij sada je podložno prosječnoj carini od 26 posto - naveo je.

Podsjećamo, Donald Tramp najavio je da će njegova administracija već naredne sedmice povećati carine na automobile i kamione iz Evropske unije na 25 posto, optužujući Brisel da ne poštuje ranije postignuti trgovinski dogovor.

Ovaj potez mogao bi dodatno zaoštriti trgovinske odnose između SAD-a i Evropske unije, posebno u sektoru automobilske industrije.

# SAD
# DONALD TRUMP
# EU
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