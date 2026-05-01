SAD uputio kritike saveznicima zbog propusta u zaustavljanju humanitarne flotile za Gazu

Sjedinjene Američke Države uputile su oštre kritike saveznicima zbog neuspjeha u zaustavljanju flotile s humanitarnom pomoći za Gazu, koju su tokom sedmice presrele izraelske pomorske snage.

Očekivanja Vašingtona

Glasnogovornik američkog State Departmenta Tomi Pigot (Tommy Pigott) naglasio je očekivanja Vašingtona od partnerskih država:

- Očekujemo da saveznici uskraćuju pristup luci, pristajanje, isplovljavanje i dopunjavanje gorivom plovilima uključenim u ovu misiju - kazao je.

Pigot je istakao da ova flotila zaobilazi utvrđene kanale za podjelu pomoći civilima, te je upozorio na moguće mjere protiv onih koji pružaju podršku "Hamasovoj flotili".

Detalji presretanja i međunarodne reakcije

U međunarodnim vodama presretnut je najmanje 21 brod, a privedeno je oko 175 aktivista. Izraelske vlasti su najavile ispitivanje dvojice poznatih aktivista, Tijaga Avile (Thiaga Avile) i Sajfa abu Kešeka (Saifa Abu Kesheka).

Njemačka i Italija izrazile su zabrinutost i pozvale na poštovanje međunarodnog prava, dok je Rim zatražio puštanje svojih državljana.

Ovaj incident se događa usred povećanih tenzija između SAD i Evrope, naročito zbog politike predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) prema Bliskom istoku i sukobu s Iranom.

Interni podaci Pentagona ukazuju na to da je američka administracija razmatrala sankcije i politički pritisak, uključujući i mjere prema Španiji, zbog izostanka podrške među članicama NATO.